جيش الاحتلال يُعلق على استهداف المدنيين شرق خانيونس

علق جيش الاحتلال الإسرائيلي، على إقدام جنوده، على استهداف المدنيين الفلسطينيين شرق خانيونس جنوب قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد فتى وإصابة آخرين.





وقال جيش الاحتلال: إنه في الساعات الأخيرة وصل عشرات من الفلسطينين إلى منطقة السياج الأمني في جنوب قطاع غزة، حيث تم رصد محاولات اقتراب إلى السياج.





وأضاف جيش الاحتلال: "ردت قوات الجيش باستخدام وسائل لتفريق المظاهرات ونيران من نوع روغر".





يذكر أن فتى فلسطيني استشهد فيما أصيب خمسة آخرين برصاص الاحتلال شرق خانيونس عقب اعتداء قوات الاحتلال على عدد من المدنيين المتواجدين بالمكان.

رام الله - دنيا الوطن