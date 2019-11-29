شاهد: ترامب يستعرض عضلاته عبر (فيسبوك) ويوجه رسالة مجهولة





ولاقت الصورة التي نشرها ترامب، سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه يوجه رسالة مجهولة بهذه الرسالة، فيما لم يلحق الصورة بأي تعليق.





رام الله - دنيا الوطننشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صورة له نصف عارية وبدت كأنها مصممة عبر برامج التصميم، يظهر بها عضلات جسده ويرتدي قفازات المالكة وحزاماً للمصارعة.