دولي

شاهد: ترامب يستعرض عضلاته عبر (فيسبوك) ويوجه رسالة مجهولة

شاهد: ترامب يستعرض عضلاته عبر (فيسبوك) ويوجه رسالة مجهولة
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صورة له نصف عارية وبدت كأنها مصممة عبر برامج التصميم، يظهر بها عضلات جسده ويرتدي قفازات المالكة وحزاماً للمصارعة. 

ولاقت الصورة التي نشرها ترامب، سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه يوجه رسالة مجهولة بهذه الرسالة، فيما لم يلحق الصورة بأي تعليق.

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