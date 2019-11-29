إسرائيل تكشف شروط السنوار لتهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة

كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائلية، عما قالت إنه شروط رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، لاتمام التهدئة في قطاع غزة مع الاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية.





وقالت الصحيفة: إن "الاستخبارات الإسرائيلية مقتنعة أن قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يتوجه نحو إبرام تهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل".



وأوضحت الصحيفة، أن السنوار يشترط تنفيذ مشاريع خط الكهرباء وإنشاء مستشفى بالقرب من معبر (ايرز/بيت حانون)، وتحسين أوضاع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي وإقامة منطقة صناعية في كارني.



وأضافت الصحيفة، أن الحكومة لا تستطيع التقدم في مسار التهدئة دون حل مشكلة الجنود الأسرى والمحتجزين في غزة، مشيرةً إلى أن الحكومة لا تستطيع تأجيل موضوع إعادة الجنود إلى الأبد.





وأكملت: "في المقابل لا يوجد تأييد حقيقي في أوساط الجمهور الإسرائيلي لإطلاق سراح واسع للأسرى الفلسطينيين في هذه الظروف"، مؤكدةً أنه من المفاجئ أن يصبح وزير الجيش الجديد نفتالي بينت الذي هاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في كل فرصة على ما اعتبره ضعفاً أمام حماس شريكاً في عملية التهدئة.



رام الله - دنيا الوطن