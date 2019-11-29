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شؤون فلسطينية

أول تعليق من الهيئة العليا لمسيرات العودة على استشهاد فتى شرق خانيونس

أول تعليق من الهيئة العليا لمسيرات العودة على استشهاد فتى شرق خانيونس
الهيئة العليا لمسيرات العودة
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال 
علق عضو الهيئة القيادية لمسيرات العودة وكسر الحصار، واللجنة المركزية للجبهة الشعبية، ماهر مزهر، على استشهاد فتى وإصابة آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال مزهر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن الاعتداء الذي نفذه الاحتلال على المتظاهرين السلميين شرق خانيونس يؤكد أن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة اتخذت قراراً مسؤولاً فيما يتعلق بتأجيل المسيرة اليوم الجمعة، مشيراً إلى أن الهيئة كان لديها دلائل ومعطيات بقرار الاحتلال الاعتداء على المتظاهرين واستمرار عمليات القتل والبطش.

وأضاف مزهر: "إقدام الاحتلال على استهداف المدنيين العزل يمثل دليلاً قاطعاً بأن العدو كان يُبيت لارتكاب مجزرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وقرارانا كان نابع من المسؤولية الوطنية".

واستدرك مزهر: "لكن وصول الفلسطينيين ولو بأعداد محدود لمخيمات العودة دليل على أن شعبنا متمسك بالمسيرات وأن شعبنا يمتلك خزان ثوري وكفاحي ويريد مواصلة النضال، وأن شعبنا الفلسطيني لن ييأس وسيتقدم الصفوف بمقاومة العدو بالصدور العارية". 

وتابع مزهر: "ننحني للشعب الفغلسطيني اجلالاً واكباراً وخاصة للذين وصولوا المخيمات ليؤكدوا أن القضية الفلسطينية أولوية للأمة جمعاء، وما جرى اليوم جريمة بشعة يتحمل تداعياتها هذا العدو المجرم ويعكس همجية الاحتلال"، مؤكداً أن مسيرات العودة مستمرة ومتواصلة ولن تتوقف، متابعاً: "سنكون الجمعة المقبلة في الميادين". 

يذكر أن وزارة الصحة بغزة أعلنت عن استشهاد فتى فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، في الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة العليا لمسيرات العودة تأجيل المسيرات للأسبوع الثالث على التوالي. 

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