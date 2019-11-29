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شؤون فلسطينية

عشرات الإصابات وأضرار باعتداءات الاحتلال على المواطنين بالضفة

عشرات الإصابات وأضرار باعتداءات الاحتلال على المواطنين بالضفة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأطلق جنود الاحتلال الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وفي سياق متصل، خرج العشرات من المواطنين الفلسطينيين في مسيرة نعلين الأسبوعية إحياء لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين، شن مجموعة منهم هجوما على بلدة الطيبة وقرية دير عمار في محافظة رام الله والبيرة، حيث قام المستوطنين بحرق مركبة أحد المواطنين وأعطبوا إطارات مركبات وخطوا شعارات عنصرية على المركبات وجدران المنازل.

وخط مستوطني مستوطنة "نيريا" المقامة عنوة على أراضي القرية، شعارات عنصرية على جدران المنازل منها "الموت للعرب" و"سننتقم"، وأعطبوا إطارات خمس مركبات تعود ملكيتها لمواطنين من القرية.

كما أحرق مستوطنون، مركبة أحد المواطنين، وخطّوا شعارات عنصرية ومعادية للعرب في بلدة الطيبة شمال شرق محافظة رام الله.

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