شهيد وإصابتان برصاص قوات الاحتلال شرق خانيونس

استشهد مواطن فلسطيني، وأُصيب اثنان آخران بجراح متفاوتة، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق خانيونس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد فهد محمد وليد الأسطل 16 عاماً، وإصابة اثنين آخرين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في البطن شرق خانيونس. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد فهد محمد وليد الأسطل 16 عاماً، وإصابة اثنين آخرين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في البطن شرق خانيونس.





وأفادت مصادر محلية، أنه تم نقل الإصابتين الى المستشفى الأوروبي، حيث وصفت إحداها بالخطرة.



يذكر أن الهيئة العليا لمسيرات العودة أعلنت أول أمس تأجيل مسيرات العودة للأسبوع الثالث على التوالي وذلك بسبب الأوضاع الأمنية في قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطن