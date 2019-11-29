العسيلي يجري مباحثات مع مسؤولين أتراك لدعم الاقتصاد الفلسطيني



ووعدت الوزيرة التركية بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والتزام تركيا بتقديم المساعدات لفلسطين كما سيتم وبالتعاون مع كافة الشركاء في الحكومة التركية خاصة وزارة الزراعة ووزارة الصناعة فيما يخص رفع كوتة التمور لتصبح 3 آلاف طن سنويا بدلا من الف طن حالياً.



وأكدت الوزيرة على تسهيل دخول المنتجات الزراعية وتقديم المساعدات الفنية التي سيطلبها الجانب الفلسطيني ذات الصلة بالتجربة التركية في مجالات دخول المنتجات الفلسطينية الى الاسواق العالمية والتعبئة والتغليف والمواصفات والمقاييس وإدارة وتطوير المناطق الصناعية.



كما بحثا التحضيرات الجارية لعقد اجتماع اللجنة الفلسطينية التركية المشتركة وجدول اعمالها المقرر عقدها يومي 8-9 كانون الثاني 2020 في مدينة انقرة التركية.



كما التقى الوزير العسيلي على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري للجنة التجارية والاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي " الكومسيك" مع وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني طارق الحموري وبحثا السبل الكفيلة بتعزيز التبادل التجاري وسهولة انسياب السلع والمنتجات وإزالة آية عقبات تعترضها.



تسريع وتيرة العمل في مشروع مدينة جنين الصناعية

من ناحية أخرى بحث الوزير مع رفعت حصار أوغلو رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية التركية آخر تطورات ومستجدات مشروع مدينة جنين الصناعية والتقدم الحاصل في المشروع الذي يتولى اعمال تطويره شركة تابعة للاتحاد.



ووعد رئيس الاتحاد بتسريع العمل في المنطقة وتشجيع المصنعين الأتراك على إنشاء مصانع في المدينة. كما طالب العسيلي من رئيس الاتحاد بالعمل مع الحكومة التركية لدعم رفع كوتة التمور من ألف طن سنوياً إلى ثلاثة آلاف طن سنويا وتعزيز حماية المنتجات الفلسطينية من التمور من خلال عدم السماح لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية من الدخول إلى السوق التركي.



و أكد الاتحاد العام للغرف التجارية التركية بالعمل مع الحكومة التركية للسماح بتخفيف القيود على المنتجات الزراعية الفلسطينية بشكل عام عند دخولها الأسواق التركية.



دعم مشاريع تنموية مستقبلية



في ذات السياق عقد الوزير العسيلي اجتماع مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر الحجار ، حيث هنأ الأخير الوزير العسيلي بالاتفاق الذي تم ما بين البنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار للبدء بإنشاء محطة تحلية المياه في بحر غزة.



واستعرض الوزير العسيلي خلال الاجتماع خطط الحكومة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني وتعزيز حصة المنتج الوطني في السوق المحلي، والجهود المبذولة لزيادة الصادرات الفلسطينية، بالإضافة إلى رؤية الحكومة في تحقيق الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي واستبدال المنتجات الإسرائيلية بالمنتجات الفلسطينية وإسلامية وعربية.



وطالب الوزير العسيلي البنك بمزيد من التدخلات المالية والمساعدات لتمكين الحكومة من تنفيذ خططها الخاصة بدعم المنتج الوطني وتحديث وتطوير الصناعة.



كما تم التباحث بشكل مكثف حول الأوضاع في مدينة القدس وضرورة تنفيذ عدد من المشاريع لدعم سكانها ولتمكينهم من الصمود امام الإجراءات التعسفية الإسرائيلية التي تهدف إلى الضغط عليهم لدفعهم إلى الرحيل.



بدوره أكد رئيس البنك التزام البنك بدعم دولة فلسطين كتوجه راسخ في اعمال، واتفقا في نهاية الاجتماع على ان تقوم دولة فلسطين بتقديم عدد من المشاريع والمبادرات للبنك لدراستها والعمل على تنفيذ كل ما يتوافق مع سياسات البنك.



المشاركة في المؤتمر العربي الأول للاستثمار في دولة فلسطين



من ناحية أخرى اطلع العسيلي، اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي خلال لقاء عقد بمدينة إسطنبول بحضور سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى وأكثر من 50 رجل أعمال ورؤساء المؤسسات والهيئات الفلسطينية، على آخر التطورات السياسية والاقتصادية و خطة الحكومة الفلسطينية لتعزيز الاقتصاد الوطني وحمايته المنتجات الفلسطينية وزيادة حصتها في السوق المحلي وزيادة الصادرات الفلسطينية.



واستعرض العسيلي خلال اللقاء الجهود المبذول لانجاز ملف المناطق الصناعية وتحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني وتوفير بيئة أعمال محفزة على الاستثمار بالإضافة إلى مشاريع ومبادرات ريادية لافتاً إلى قرب انجاز قانون عصري للشركات، علاوة على التخطيط إلى تنظيم الوزارة بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية مؤتمرات للاستثمار خلال العام المقبل.



وبين العسيلي للمشاركين الترتيبات الجارية لتنظيم المؤتمر العربي الأول للاستثمار في دولة فلسطين المقرر عقده في القاهرة برعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري.



وحث العسيلي الاتحاد ورجال الاعمال إلى المشاركة الفاعلة في هذا المؤتمر لدعم الاستثمار العربي والعالمي داخل فلسطين للتخلص من التبعية الاقتصادية.



شركات فلسطينية تعرض منتجاتها في معرض "إكسبو حلال 2019"



دعا الوزير العسيلي خلال المشاركة في افتتاح النسخة السابعة من معرض "إكسبو حلال 2019"، بمركز أوراسيا للفنون في منطقة يني كابي بولاية إسطنبول، الشركات التركية منح نظرائهم الفلسطينيين وكالات مباشرة علاوة على إقامة شركات استثمارية مع نظرائهم الفلسطينيين.



ويقام المعرض، الذي يستمر حتى الأول من كانون الأول المقبل، برعاية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن تنظيم شركة "ديسكفر" للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع المركز الإسلامي لتطوير التجارة، ومعهد المقاييس والمعايير للدول الإسلامية وبدعم من وزارة التجارة التركية.



ويشارك في المعرض نحو 30 دولة من مختلف أنحاء العالم، وأكثر من 300 شركة مختصة في منتوجات الحلال بقطاعات متنوعة، سياحة، صحة، التغذية، والجمال ومستحضرات التجميل، وملابس الحلال.



وقال العسيلي في كلمته وبحضور سفير دولة فلسطين لدى انقرة الدكتور فائد مصطفى والمستشار في السفارة الفلسطينينة رنا أبو صيبعة" نعمل على احلال المنتجات الفلسطينية محل المنتجات الإسرائيلية، خاصة التي يتوفر لها بديل فلسطيني، والعمل على الاستيراد المباشر لمنتجات عربية وإسلامية، الأمر الذي يستدعي من شركائنا دعمنا استراتيجينا في الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال وتقوية اقتصادنا عبر إستراتيجية الحكومة التنمية بالعناقيد.



وبين العسيلي الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الإنتاجية، والجهود التي تبذل لتطوير الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز صمود المواطنين امام سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي مشدداً على أهمية دعم مدينة القدس، والاستثمار بها في ظل ما تتعرض له من عمليات تهويد في مختلف المجالات.



وأكد العسيلي على أهمية المشاركة في هذا المعرض التي تعكس القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية، وهي خطة مهمة في الترويج للمنتجات الوطنية في الوصول إلى مزيد من الأسواق الدولية لافتاً إلى مجموعة المعارض الدولية التي تنظمها وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع شركائها بما يمكن من زيادة الصادارات الوطنية.



وتشارك في هذه الدورة ستة شركات فلسطينية تعمل في مجال التمور ومنتجات البحر الميت والصابون الفلسطيني والزيوت العطرية والزعتر والزيت والمخللات ، والشركات المشاركة هي شركة قطاف للاستثمار والتسويق الزراعي ،شركة الحثناوي التجارية، شركة مصنع مايا لمستحضرات التجميل، شركة لاميكو التجارية شركة صبا لصناعة الصابون.



وتأتي هذه المشاركة استكمالًا وتواصلًا لسياسة بال تريد في الترويج والمساندة في فتح الأسواق امام المنتجات الفلسطينية في الأسواق العربية والإسلامية والدولية، وزيادة حجم الصادرات من خلال المشاركة في مثل هذه المعارض.



التقى العسيلي مع وزيرة التجارة التركية رهصار بيكجان وبحثا مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين وإمكانيات تطويرها.