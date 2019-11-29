موغيريني: المستوطنات الإسرائيلية تهدد حل الدولتين

الممثلة العليا للشئون السياسية والخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبرت الممثلة العليا للشئون السياسية والخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، أن العودة إلى المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين ما زالت ممكنة، محذرة أن المستوطنات الإسرائيلية تهدد حل الدولتين.



جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ بفرنسا، حسب بيان على موقع الاتحاد الأوروبي.



وقالت موغيريني، إن "أية خطة لا تراعي مصالح الطرفين ستفشل، ولكن العمل يستمر في ظل هذه الظروف الصعبة لإبقاء هذه الفكرة".



وأضافت: "نحن أكدنا أن المستوطنات غير شرعية تحت القانون الدولي وهي تهدد حل الدولتين".



وتابعت: "إسرائيل لها الحق في الحصول على الأمن. ولن يكون الأمن مستدامًا وحقيقيًا إلا إذا كان مبنيًا على السلام وعلى حل الدولتين. هذا هو الحل الوحيد القابل للتحقيق والمستدام والواقعي".



وأردفت: "في اعتقادي الراسخ أنه مع القيادة الشجاعة، لا تزال العودة إلى المفاوضات ممكنة. ما زلت مقتنعة اليوم، بعد خمس سنوات من زيارتي الأولى كممثلة سامية في فلسطين وإسرائيل، أن هذا هو الهدف وهذا ممكن تحقيقه من الناحية الواقعية".



وشددت موغيريني على أن "هذا هو الحل الوحيد القابل للتحقيق والمستدام والواقعي لهذا الصراع".



ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.



وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق "منتج مستوطنات" وليس "صنع في إسرائيل" على السلع المنتجة في المستوطنات.