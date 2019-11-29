مئات المواطنين يؤدون صلاة الاستسقاء في طوباس

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رام الله - دنيا الوطن

أدى مئات المواطنين في مدينة طوباس، اليوم الجمعة، صلاة الاستسقاء، في ساحة مدرسة أبو ذر الغفاري.



وقال المشرف العام على أوقاف طوباس محمد عبد الإله، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، إن نحو 400 مواطن أدوا صلاة الاستسقاء، مشيرا إلى أن الصلاة أُديت في سبعة أماكن بمحافظة طوباس والأغوار الشمالية، حسب برنامج نشرته مديرية أوقاف المحافظة أمس.