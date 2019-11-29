اصابة العشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية













رام الله - دنيا الوطناصيب عشرات المواطنين والمتضامنين الاجانب بالاختناق جراء استنشاقهم للغاز السام الذي اطلقه جيش الاحتلال خلال قمعهم لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت بمناسبة ذكرى التقسيم ويوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.وافادت مصادر محلية ان جنود الاحتلال استخدموا الذخيرة الحية لحظة بداية قمعهم للمسيرة اضافة الى اطلاقهم وابلا كثيفا لقنابل الصوت والغاز التي سببت وقوع عشرات الاصابات بين صفوف المشاركين في المسيرة.واكدت المصادر اندلاع مواجهات عنيفة تركزت على قمة الجبل المطل على منازل المواطنين والشارع المغلق استطاع الشبان خلالها وقف تقدم الجنود اثناء محاولاتهم المتكررة اقتحام البلدة رغم كثرة عددهم.بدوره اكد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية ومنسق المقاومة الشعبية في البلدة مراد شتيوي ان الشعب الفلسطيني لن يفرط بذرة تراب من ارض فلسطين التاريخية من البحر الى النهر رغم محاولات الادارة الامريكية اتاحة المجال لدولة الاحتلال للتوسع الاستيطاني وشرعنة المستوطنات، مطالبا ابناء شعبنا للثورة الشعبية في وجه الاحتلال في كل مكان.وشارك في المسيرة التي انطلقت بعد صلاة الجمعة المئات من ابناء البلدة وعدد من المتضامنين الاجانب والنشطاء الاسرائيليين تتقدمهم فرقة كشافة مدرسة ذكور كفر قدوم الثانوية وعدد من الاشبال والزهرات الذين رفعوا يافطات تؤكد حق شعبنا في فلسطين من بحرها لنهرها.