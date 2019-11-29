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شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك في المؤتمر الدولي الإسلامي للصم ولغة الإشارة في العاصمة الأندونيسية

فلسطين تشارك في المؤتمر الدولي الإسلامي للصم ولغة الإشارة في العاصمة الأندونيسية
رام الله - دنيا الوطن
شاركت دولة فلسطين في المؤتمر الدولي الإسلامي للصم ولغة الإشارة في العاصمة الأندونيسية جاكرتا.

وضم وفد فلسطين: مستشار وزير التنمية الاجتماعية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والصم بسام سعد صايل، وعرفات أبو راس من العلاقات العامة في الوزارة، وعددا من الجمعيات الخيرية للصم في محافظات القدس، ورام الله والبيرة، ونابلس.

وقال صايل، الذي يترأس الوفد، إن وزارة التنمية الاجتماعية، بتوجيهات من الوزير أحمد مجدلاني، تسعى دوما إلى الاستمرار في بناء وتطوير العلاقات، وتعزيز الشراكات مع كافة المؤسسات والهيئات الدولية، التي من شأنها النهوض بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة والصم، وتقديم أجود الخدمات فيما يتعلق بالحماية والرعاية والتمكين، ودمجهم في المجتمع ليكونوا فاعلين ويسهموا في عجلة التنمية.

وأشار صايل إلى أن مشاركة الوفد الفلسطيني تأتي لتعزيز وتطوير لغة الإشارة في فلسطين، وتوطيد العلاقة مع كافة المؤسسات الأهلية والجمعيات التي تعنى بالصم، والنهوض بواقع تلك الفئات انسجاما مع ما تقره وزارة التنمية الاجتماعية من خدمات وبرامج ومساعدات نقدية لتلك الفئة.

وتابع أن الوزارة هي الحاضنة لتلك الجمعيات، انطلاقا من المسؤولية الوطنية والاجتماعية في إطار عملها كقائد لقطاع الحماية الاجتماعية.

وأعرب صايل عن اعتزازه والوفد المرافق، بالمشاركة بفعاليات هذا المؤتمر، رغم الإمكانيات والظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني والمعاملة القاسية للأشخاص ذوي الإعاقة والصم، من خلال الممارسات القمعية لهم التي تمارسها دولة الاحتلال .

ويهدف المؤتمر، الذي يشارك فيه ممثلو الاتحادات والجمعيات التي تعنى بشؤون الصم من مختلف أقطار العالم، إلى تعزيز التعاون والترابط بين الاتحادات والجمعيات الخيرية في العالم، وخاصة الدول العربية والإسلامية، وينظمه مجلس تعليم القرآن والفقه في اندونيسيا برئاسة ابريزار زكريا، بالتنسيق مع اتحاد الصم العالمي والإسلامي في الولايات المتحدة .




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