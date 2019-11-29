صور: العثور على صاروخ مضاد للطائرات شرقي (سديروت)

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رام الله - دنيا الوطن

ذكر المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية، ألموغ بوكير، اليوم الجمعة، أنه تم العثور على صاروخ مضاد للطائرات داخل كيبوتس روحاما شرقي سديروت.



وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، تشير التقديرات أنه لا علاقة بالصاروخ الذي تم العثور عليه بحادثة المروحية قبل عدة أيام وأشارت الإذاعة إلى أنه يجري التحقيق الآن في ظروف وصوله للمكان.