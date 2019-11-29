جيش الاحتلال يبحث عن حوامة لبنانية دخلت للأجواء الإسرائيلية للمرة الثانية





وأفاد الموقع أن الطائرة دخلت للأجواء للمرة الثانية اليوم، حيث حلقت المرة الأولى الساعة 11:20 ظهرًا ثم غادرت وعادت مجددًا.









رام الله - دنيا الوطنأعلن موقع (حدشوت بتاخون سدي)، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يبحث عن طائرة مسيرة أطلقت من ⁧‫لبنان‬⁩ وحلقت في أجواء إحدى المستوطنات الإسرائيلية.