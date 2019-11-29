جيش الاحتلال يبحث عن حوامة لبنانية دخلت للأجواء الإسرائيلية للمرة الثانية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن موقع (حدشوت بتاخون سدي)، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يبحث عن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وحلقت في أجواء إحدى المستوطنات الإسرائيلية.
أعلن موقع (حدشوت بتاخون سدي)، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يبحث عن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وحلقت في أجواء إحدى المستوطنات الإسرائيلية.
وأفاد الموقع أن الطائرة دخلت للأجواء للمرة الثانية اليوم، حيث حلقت المرة الأولى الساعة 11:20 ظهرًا ثم غادرت وعادت مجددًا.
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