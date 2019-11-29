شؤون اللاجئين بالمنظمة تقيم مهرجانا جماهيريا حاشدا بنابلس دعما لتجديد تفويض (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنشارك الاف المواطنين مساء اليوم الخميس بالمهرجان المركزي الذي نظمته دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية في شمال الضفة الغربية لدعم تجديد التفويض لوكالة الغوث "أونروا"، ورفضا للقرارات الأمريكية بشأن شرعنة الاستيطان، وذلك أمام كلية هشام حجاوي شرق مدينة نابلس.وشارك في المهرجان نائب رئيس حركة فتح وعضو لجنتها المركزية محمود العالول ومحافظ محافظة نابلس ابراهيم رمضان وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة ، وامين سر حركة فتح في نابلس جهاد رمضان ومدير عام المخيمات ياسر ابو كشك ، ورئيس واعضاء المكتب التنفيذي للجان الشعبية ومدير مخيمات الشمال نسرين ذوقان ولجان الخدمات في الشمال والمؤسسات الرسمية والشعبية .وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تطالب المجتمع الدولي بالتجديد لعمل وكالة الغوث في فلسطين. ورددوا العبارات التي تطالب بتجديد التفويض أونروا"، وتندد بالسياسات الاحتلالية، والأميركية في شرعنة الاستيطان.من جهته أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول، حق العودة للديار، وقدم شكره لــ 170 دولة التي أيدت استمرار عمل وكالة الغوث في فلسطين.وقال: لا تخافوا فان العالم سيكون معكم، ومع الحق الفلسطيني، والولايات المتحدة والاحتلال الاسرائيلي هم المعزولون عن العالم.وقال محافظ نابلس ابراهيم رمضان، إننا يجب أن نبدأ خطوة تختلف عن الخطى السابقة بأن نحيي منظمة التحرير الفلسطينية على الأرض، ونفكر فقط في الغد، ونمضي للأمام، ونزرع علم فلسطين عنوة في كل مكان.وشدد ابو كشك على ان قضية اللاجئين الفلسطينيين لن تحل الا من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الاخص القرار 194 لافتا الى ان كل المؤامرات الي تستهدف قضية اللاجئين ستفشل وان محاولات انهاء أونروا انتهت بلا رجعة بعد تصويت الامم المتحدة بالاغلبية الساحقة على قرار تجديدها .واكد على الدور الي تقوده الدائرة ورئيسها الدكتور احمد ابو هولي لحشد الدعم السياسي والمالي أونروا .ومن جهته اكد رئيس لجنة عسكر القديم حسني عودة ان المخيمات ستقف في وجه المؤامرات التي تستهدف الحقوق الفلسطينية وان اللجان الشعبية في المخيمات ستبقى صمام الامان لحق العودة .وشدد عودة في كلمته على استمرارية عمل أونروا مطالبا المجتمع الدولي التصويت لصالح مشروع قرار تجديد ولايتها .وتأتي هذه الفعالية ضمن خطة التحرك متعددة المسارات التي اعدتها دائرة شؤون اللاجئين، دعمًا لأونروا ورفضا للمخططات التصفوية التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية ضد الحقوق الفلسطينية المشروعة.وكانت أطلقت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، الأسبوع الماضي حملة المناصرة الإلكترونية على منصات لتواصل الاجتماعي المختلفة، لدعم تجديد تفويض ولاية عمل وكالة الغوث "أونروا".وأوضحت الدائرة، في بيانٍ لها، أن "الحملة ستستمر حتى الثلاثين من شهر تشرين الثاني الجاري، وتهدف إلى تشكيل رأي عام عالمي ضاغط ومؤثر على الحكومات وداعم لتجديد التفويض الممنوح لأونروا، علاوة على تعرية الموقف الأميركي– الإسرائيلي المعادي لأونروا وإحباط محاولتهما التأثير على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، للتصويت ضد مشروع القرار في التصويت العام الذي سيطرح على الجمعية العامة في الأول من كانون أول/ديسمبر 2019، بعد أن حظي مشروع القرار بالأغلبية الساحقة في التصويت على مستوى دول الأعضاء في اللجنة الرابعة، الذي أُجري في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين ثاني 2019".وكانت صوتت 170 دولة لتجديد ولاية الوكالة مقابل دولتين عارضت، و7 امتنعت عن التصويت في اللجنة الرابعة في الجمعية العامة تمهيدًا لتصويت الجمعية الشهر القادم.