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خامنئي تعليقا على زيارة ترامب لأفغانستان: انها إهانة رسمية

خامنئي تعليقا على زيارة ترامب لأفغانستان: انها إهانة رسمية
رام الله - دنيا الوطن
علق المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي على الزيارة المفاجئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أفغانستان قائلا ، "إنهم يوجهون إهانة رسميا لحرية الشعوب واستقلال الشعوب".

المرشد الإيراني علي خامنئي بعد يوم من زيارة ترامب أفغانستان: الأمريكيون يدخلون دولا في المنطقة كالعراق، فجأة ومن دون إذن، لا يلتقون بالحكومة ولا يزورون عواصم تلك الدول، يمتلكون هناك قواعد، يزورون  قواعدهم! أي أنهم يوجهون إهانة رسميا لحرية الشعوب واستقلال الشعوب.

يتبع،، 

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