عاجل

  • اصابة العشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية

شؤون فلسطينية

محافظة الخليل تستضيف وفداً من إقليم اللوارتلانتك الفرنسي

محافظة الخليل تستضيف وفداً من إقليم اللوارتلانتك الفرنسي
محافظ الخليل اللواء جبرين البكري
رام الله - دنيا الوطن
استقبل محافظ الخليل اللواء جبرين البكري وفداً فرنسياً من إقليم اللوارتلانتك ضم رئيس الإقليم السيد فيليب كروفاليه وعدداً من السياسيين ورؤساء بلديات الإقليم، ومسؤولة التعاون اللامركزي في القنصلية الفرنسية السيدة جولي دوسو، بحضور نائب المحافظ خالد دودين، ورئيس بلدية دورا اللواء احمد سلهوب وأعضاء المجلس البلدي.

رحّب اللواء البكري بالوفد، وقدّم شرحاً تفصيلياً عن واقع محافظة الخليل فيما يخص الوضع السياسي والاقتصادي زراعياً وصناعياً وتجارياً وسياحياً بالإضافة الى المستوطنات، وأطلعهم البكري على ما يعانيه أهالي المحافظة من انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه وخصوصاً بعد انهاء الاحتلال لمهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت بإجراء أحادي الجانب من حكومة الاحتلال.

من جانبه أوضح رئيس بلدية دورا اللواء سلهوب للوفد أهمية مدينة دورا كمركز في جنوب الخليل، حيث انها محاطة بالمستوطنات وجدار الفصل العنصري،  ولفت سلهوب الى أن المدينة ذات احتياج وطموح كبيرين لبناء مدينة حضارية عصرية، حيث تتطلع البلدية لبناء شراكة حقيقية مع فرنسا في مجالات الثقافة وبناء الانسان.

بدوره أعرب رئيس إقليم اللوارتلانتك السيد كروفاليه عن شكره على حسن الاستقبال، مشيراً الى المشاريع القائمة بين إقليم اللوارتلانتك في محافظتي القدس وجنين، ومؤكدا دعم الوفد وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في نضالهم المشروع بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي نهاية اللقاء توجه الوفد الى البلدة القديمة للقيام بجولة فيها والاطلاع عن كثب على ما يعانيه أهالي البلدة القديمة من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الحرم الابراهيمي الشريف ومحيطه.

أخبار ذات صلة

اصابة العشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية

اصابة العشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية

لقاء مشترك بين قيادتي الجبهة الديمقراطية وحركة حماس في بيروت

لقاء مشترك بين قيادتي الجبهة الديمقراطية وحركة حماس في بيروت

فلسطين تشارك في المؤتمر الدولي الإسلامي للصم ولغة الإشارة في العاصمة الأندونيسية

فلسطين تشارك في المؤتمر الدولي الإسلامي للصم ولغة الإشارة في العاصمة الأندونيسية

صور: العثور على صاروخ مضاد للطائرات شرقي (سديروت)

صور: العثور على صاروخ مضاد للطائرات شرقي (سديروت)

شؤون اللاجئين بالمنظمة تقيم مهرجانا جماهيريا حاشدا بنابلس دعما لتجديد تفويض (أونروا)

شؤون اللاجئين بالمنظمة تقيم مهرجانا جماهيريا حاشدا بنابلس دعما لتجديد تفويض (أونروا)

أسرى فلسطين: آلاف الأسرى يحتاجون الى كل أشكال التضامن

أسرى فلسطين: آلاف الأسرى يحتاجون الى كل أشكال التضامن

آلاف المصلين يؤدون الفجر في الحرم الإبراهيمي

آلاف المصلين يؤدون الفجر في الحرم الإبراهيمي

الديمقراطية تنظم وقفة للمطالبة بإعادة تجديد التفويض (أونروا)

الديمقراطية تنظم وقفة للمطالبة بإعادة تجديد التفويض (أونروا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

اصابة العشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية

اصابة العشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية

لقاء مشترك بين قيادتي الجبهة الديمقراطية وحركة حماس في بيروت

لقاء مشترك بين قيادتي الجبهة الديمقراطية وحركة حماس في بيروت

فلسطين تشارك في المؤتمر الدولي الإسلامي للصم ولغة الإشارة في العاصمة الأندونيسية

فلسطين تشارك في المؤتمر الدولي الإسلامي للصم ولغة الإشارة في العاصمة الأندونيسية

صور: العثور على صاروخ مضاد للطائرات شرقي (سديروت)

صور: العثور على صاروخ مضاد للطائرات شرقي (سديروت)

شؤون اللاجئين بالمنظمة تقيم مهرجانا جماهيريا حاشدا بنابلس دعما لتجديد تفويض (أونروا)

شؤون اللاجئين بالمنظمة تقيم مهرجانا جماهيريا حاشدا بنابلس دعما لتجديد تفويض (أونروا)

أسرى فلسطين: آلاف الأسرى يحتاجون الى كل أشكال التضامن

أسرى فلسطين: آلاف الأسرى يحتاجون الى كل أشكال التضامن

محافظة الخليل تستضيف وفداً من إقليم اللوارتلانتك الفرنسي

محافظة الخليل تستضيف وفداً من إقليم اللوارتلانتك الفرنسي

آلاف المصلين يؤدون الفجر في الحرم الإبراهيمي

آلاف المصلين يؤدون الفجر في الحرم الإبراهيمي

منوعات

فنانة خليجية تصدم متابعيها... &#34;حاولت أصير عديمة الإحساس مثلكم&#34;

فنانة خليجية تصدم متابعيها... "حاولت أصير عديمة الإحساس مثلكم"

شاهد: وفاء عامر تضرب ابنها لهذا السبب

شاهد: وفاء عامر تضرب ابنها لهذا السبب

فيفي عبده تعود الى السوشيال ميديا بعد وفاة شقيقتها.. وهجوم عليها لهذا السبب

فيفي عبده تعود الى السوشيال ميديا بعد وفاة شقيقتها.. وهجوم عليها لهذا السبب

ظافر العابدين يحتفل بعيد ميلاده بقالب تورتة طريف

ظافر العابدين يحتفل بعيد ميلاده بقالب تورتة طريف

شاهد: ظهور رامي جمال في جلسة علاج من مرض البهاق

شاهد: ظهور رامي جمال في جلسة علاج من مرض البهاق

هل اختارت أصالة طريقة قاسية وساخرة للرد على أحلام؟

هل اختارت أصالة طريقة قاسية وساخرة للرد على أحلام؟

شاهد: لينا الفيشاوي تبكي وتفاجئ متابعيها بعودتها الى مصر لهذا السبب

شاهد: لينا الفيشاوي تبكي وتفاجئ متابعيها بعودتها الى مصر لهذا السبب

عارضة شهيرة تنفق الضخمة على التجميل وتعلن إفلاسها

عارضة شهيرة تنفق الضخمة على التجميل وتعلن إفلاسها

شاهد: أحمد السقا يفاجئ محبيه بموهبة إبنته

شاهد: أحمد السقا يفاجئ محبيه بموهبة إبنته

شاهد: هدية لا تنسى من بريانكا شوبرا لزوجها نيك جوناس

شاهد: هدية لا تنسى من بريانكا شوبرا لزوجها نيك جوناس

عربي

السفير ابو سعيد: خطوة وزير خارجية لبنان بداية موفقة بمكافحة الهدر المالي

السفير ابو سعيد: خطوة وزير خارجية لبنان بداية موفقة بمكافحة الهدر المالي

(اسطنبول) مستمرة بترحيل السوريين

(اسطنبول) مستمرة بترحيل السوريين

السودان يلغي قانونا ينظم زي النساء والآداب العامة

السودان يلغي قانونا ينظم زي النساء والآداب العامة

تونس: استقالة أبرز قيادي في &#34;النهضة&#34;

تونس: استقالة أبرز قيادي في "النهضة"