آلاف المصلين يؤدون الفجر في الحرم الإبراهيمي

الحرم الابراهيمي

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رام الله - دنيا الوطن

توافد آلاف المواطنين إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل لأداء صلاة الفجر، اليوم الجمعة، وذلك ضمن حملة الفجر العظيم.



وهدفت الحملة لحشد المصلين من أكثر من منطقة في الضفة لأداء صلاتي الفجر والجمعة في الحرم الإبراهيمي تأكيدا على إسلامية الحرم وحق المسلمين الخالص فيه، ودفاعا عن الحق في الصلاة فيه في جميع الأوقات دون أي مضايقات أو انتهاكات.



وكان الاحتلاق قد أغلق الحرم السبت الماضي ومنع رفع الآذان فيه، بالتزامن مع اقتحامه من آلاف المستوطنين، بحجة احياء عيد سارة اليهودي.



وقام المستوطنين بحماية جيش الاحتلال بالاعتداء على المواطنين في محيط الحرم وعلى منازلهم، كما أجبرت قوات الاحتلال المحال التجارية على اغلاقها.