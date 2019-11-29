عربي

تونس: استقالة أبرز قيادي في "النهضة"

تونس: استقالة أبرز قيادي في "النهضة"
القيادي البارز في حركة (النهضة) الإسلامية زياد العذاري
رام الله - دنيا الوطن
أعلن القيادي البارز في حركة (النهضة) الإسلامية، زياد العذاري، استقالته من الحزب، احتجاجاً على المسار الحالي الذي تتبعه الحركة وخياراتها الخاطئة والخطيرة التي تتبعها، والتي تضع البلاد على سكة محفوفة بالمخاطر.

والعذاري هو الأمين العام لحركة النهضة، ومن أبرز الوجوه الصاعدة فيها والشخصيات المعتدلة داخلها، تولى عدّة مناصب عليا في الدولة، حيث التحق بالحكومة منذ 6 فبراير/شباط 2015 وتقلد خطة وزير التكوين المهني والتشغيل قبل تسميته في أغسطس/آب 2016 وزيرا للصناعة والتجارة ثم وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي في سبتمبر/أيلول 2017، إلى أن استقال من هذا المنصب مطلع هذا الشهر، بعد انتخابه عضوا في البرلمان، وفق قناة (العربية).

وقال العذاري في رسالة استقالته، التي نشرها على صفحته بموقع (فيسبوك)، إنّه اضطر للتخلي عن كل مسؤولية حزبية أو حكومية، لأنّه "غير مرتاح البتة للمسار الذي أخذته البلاد منذ مدة وبخاصة عدد من القرارات الكبرى لحزب النهضة في الفترة الأخيرة، كما لم أقتنع من جهتي بخيارات أخذتها مؤسسات الحزب (آخرها كان ملف تشكيل الحكومة القادمة)، أرى أنّها لا ترتقي إلى انتظارات التونسيين ولا إلى مستوى الرسالة التي عبروا عنها في الانتخابات الأخيرة، بل إنني أحس وكأننا بصدد استعادة نفس أخطاء الماضي".

ووجهّ العذاري انتقادات لاذعة لحزبه بعد تمسكه برئاسة الحكومة، معتبرا أن "حصول حركة النهضة على رئاسة البرلمان يقتضي الذهاب في الحكومة إلى شخصية انفتاح مستقلة مشهود لها بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة والجرأة تطمئن وتجمع أوسع طيف ممكن من التونسيين وتكون قادرة على استعادة الثقة في الداخل وتعزيز إشعاع تونس في الخارج".

كما اتهم الحركة بـ "السير بالبلاد في مسار خاطئ ومحفوف بالمخاطر ولا يعبر عن طموحات التونسيين"، من خلال اعتمادها على منطق الولاءات والمحاصصة الحزبية في اختيار الأسماء التي ستشكل الحكومة المقبلة، دون الأخذ بعين الاعتبار توفر عنصر الكفاءة.

وهذه ثاني استقالة تشهدها حركة "النهضة"، منذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة التي جرت شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، حيث قدّم القيادي في الحركة ومدير مكتب رئيس الحركة راشد الغنوشي، زبير الشهودي، استقالته من الحزب، احتجاجا على دكتاتورية الغنوشي واختياراته الخاطئة داخل الحزب، ودعاه الشهودي إلى الاستقالة وملازمة بيته.

وتعكس الاستقالتان حجم الخلافات داخل هذا الحزب والصراع بين جناحين أحدهما متشدّد والآخر معتدل.

هذا ووصلت مشاورات ومفاوضات تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، التي يقودها الحبيب الجملي، المكلّف من طرف حركة "النهضة"، إلى أسبوعها الثاني، دون أن تنكشف ملامح التحالفات والائتلافات الحزبية، وسط مخاوف من سطوة الحركة على أغلب وأهمّ الوزارات، ومطالب بضرورة تحييد الوزارات السيادية على غرار وزارات الدفاع والداخلية والعدل.

أخبار ذات صلة

السفير ابو سعيد: خطوة وزير خارجية لبنان بداية موفقة بمكافحة الهدر المالي

السفير ابو سعيد: خطوة وزير خارجية لبنان بداية موفقة بمكافحة الهدر المالي

(اسطنبول) مستمرة بترحيل السوريين

(اسطنبول) مستمرة بترحيل السوريين

السودان يلغي قانونا ينظم زي النساء والآداب العامة

السودان يلغي قانونا ينظم زي النساء والآداب العامة

مظاهرات أمام مقرات مالية حكومية في ثلاث مدن لبنانية

مظاهرات أمام مقرات مالية حكومية في ثلاث مدن لبنانية

حصيلة قتلى احتجاجات العراق منذ بدايتها تجاوزت 400 شخص

حصيلة قتلى احتجاجات العراق منذ بدايتها تجاوزت 400 شخص

موسكو تؤكد مساندتها لإمكانية عقد لقاء بين دمشق وأنقرة

موسكو تؤكد مساندتها لإمكانية عقد لقاء بين دمشق وأنقرة

موقع إسرائيلي: مصر نفذت هجومًا إلكترونيًا ضد إسرائيل

موقع إسرائيلي: مصر نفذت هجومًا إلكترونيًا ضد إسرائيل

السودان.. قرار رسمي بحل حزب البشير

السودان.. قرار رسمي بحل حزب البشير

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

محافظة الخليل تستضيف وفداً من إقليم اللوارتلانتك الفرنسي

محافظة الخليل تستضيف وفداً من إقليم اللوارتلانتك الفرنسي

آلاف المصلين يؤدون الفجر في الحرم الإبراهيمي

آلاف المصلين يؤدون الفجر في الحرم الإبراهيمي

الديمقراطية تنظم وقفة للمطالبة بإعادة تجديد التفويض (أونروا)

الديمقراطية تنظم وقفة للمطالبة بإعادة تجديد التفويض (أونروا)

المطران حنا يصل الى اسطنبول ويلتقي مع البطريرك المسكوني

المطران حنا يصل الى اسطنبول ويلتقي مع البطريرك المسكوني

الشرطة تؤمن ماراثون اريحا الدولي &#34;قمر تحت البحر&#34;

الشرطة تؤمن ماراثون اريحا الدولي "قمر تحت البحر"

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في مقبرة باب الرحمة بـ(الأقصى)

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في مقبرة باب الرحمة بـ(الأقصى)

مواجهات مع الاحتلال في زبوبا غرب جنين

مواجهات مع الاحتلال في زبوبا غرب جنين

وزارة الزراعة بغزة تصدر تنويهاً حول كميات زيت الزيتون

وزارة الزراعة بغزة تصدر تنويهاً حول كميات زيت الزيتون

منوعات

فيفي عبده تعود الى السوشيال ميديا بعد وفاة شقيقتها.. وهجوم عليها لهذا السبب

فيفي عبده تعود الى السوشيال ميديا بعد وفاة شقيقتها.. وهجوم عليها لهذا السبب

ظافر العابدين يحتفل بعيد ميلاده بقالب تورتة طريف

ظافر العابدين يحتفل بعيد ميلاده بقالب تورتة طريف

شاهد: ظهور رامي جمال في جلسة علاج من مرض البهاق

شاهد: ظهور رامي جمال في جلسة علاج من مرض البهاق

هل اختارت أصالة طريقة قاسية وساخرة للرد على أحلام؟

هل اختارت أصالة طريقة قاسية وساخرة للرد على أحلام؟

شاهد: لينا الفيشاوي تبكي وتفاجئ متابعيها بعودتها الى مصر لهذا السبب

شاهد: لينا الفيشاوي تبكي وتفاجئ متابعيها بعودتها الى مصر لهذا السبب

عارضة شهيرة تنفق الضخمة على التجميل وتعلن إفلاسها

عارضة شهيرة تنفق الضخمة على التجميل وتعلن إفلاسها

شاهد: أحمد السقا يفاجئ محبيه بموهبة إبنته

شاهد: أحمد السقا يفاجئ محبيه بموهبة إبنته

شاهد: هدية لا تنسى من بريانكا شوبرا لزوجها نيك جوناس

شاهد: هدية لا تنسى من بريانكا شوبرا لزوجها نيك جوناس

ماغي بوغصن: &#34;أنا مسيحية وافتخر وزوجي مسلم وافتخر&#34;

ماغي بوغصن: "أنا مسيحية وافتخر وزوجي مسلم وافتخر"

&#34;أخيراً كبر&#34;.. ظهور علامات التقدّم بالسنّ على عمرو دياب

"أخيراً كبر".. ظهور علامات التقدّم بالسنّ على عمرو دياب

عربي

السفير ابو سعيد: خطوة وزير خارجية لبنان بداية موفقة بمكافحة الهدر المالي

السفير ابو سعيد: خطوة وزير خارجية لبنان بداية موفقة بمكافحة الهدر المالي

(اسطنبول) مستمرة بترحيل السوريين

(اسطنبول) مستمرة بترحيل السوريين

السودان يلغي قانونا ينظم زي النساء والآداب العامة

السودان يلغي قانونا ينظم زي النساء والآداب العامة

تونس: استقالة أبرز قيادي في &#34;النهضة&#34;

تونس: استقالة أبرز قيادي في "النهضة"