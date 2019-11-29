شؤون فلسطينية

الشرطة تؤمن ماراثون اريحا الدولي "قمر تحت البحر"

الشرطة تؤمن ماراثون اريحا الدولي "قمر تحت البحر"
جانب من المارثون
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الشرطة في محافظة اريحا والاغوار صباح اليوم الجمعة المئات من عناصرها لتامين ماراثون اريحا الدولي للألعاب الرياضية للعام 2019 (قمر تحت البحر) والذي يشارك فيه اكثر من 3 الاف شخص ويأتي بتنظيم واشراف من المجلس الاعلى للشباب والرياضة . 

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة "ان الالعاب الرياضية تشمل سباقات الجري والماراثون لمسافات مختلفة "10 و21 كم" ، وبمشاركات فردية وعائلية واندية ، اضافة الى سباق الدراجات الهوائية والفروسية ومباريات كرة القدم وغيرها من الفعاليات المساندة ".

وأضافت الادارة ان رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية اللواء جبريل الرجوب يشرف على كافة الفعاليات، وحضر انطلاقها من مدينة الامل الرياضية محافظ اريحا والاغوار جهاد ابو العسل و مدير شرطة المحافظة العقيد ثابت السعدي ورئيس بلدية اريحا سالم غروف ومدير التربية والتعليم عزمي بلاونه واعتدال عبدة الغني المشرفة والمنسقة للفعاليات من المجلس الاعلى ، ومدراء المؤسسة الامنية والمدنية وحشد من المشرفين والمسؤولين والوجهاء .

وشمل التامين تحديد وحفظ مسار الماراثون وحركة المركبات والمشاة وتحويلات عديدة لحركة السير اضافة الى تامين مسارات لزوار المدينة من السياحة الأجنبية والمحلية وغيرها .

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الشرطة تؤمن ماراثون اريحا الدولي &#34;قمر تحت البحر&#34;

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