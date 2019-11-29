عربي

مظاهرات أمام مقرات مالية حكومية في ثلاث مدن لبنانية

مظاهرات أمام مقرات مالية حكومية في ثلاث مدن لبنانية
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
تظاهر عدد من المحتجين اللبنانيين، صباح الجمعة، أمام مقرات مالية حكومية، بالعاصمة بيروت ومدينتي زحلة والنبطية، تنديدا بـ"الأوضاع الاقتصادية" في البلاد.

وبحسب (الأناضول)، عمد المحتجون منذ السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي إلى إقفال جميع مداخل مبنى "الضريبة" شرقي بيروت؛ لمنع الموظفين من الدخول.

وردد المحتجون شعارات، بينها "مبنى الضريبة هو مبنى الفساد والصفقات في مؤسسات الدولة".

وتدخلت عناصر من مكافحة الشغب لفتح مداخل المبنى بالقوة.

وفي زحلة بمحافظة البقاع، تظاهر عدد من المحتجين أمام المصرف المركزي، تنديدًا بـ"سياساته تجاه الصرافين والتلاعب بالدولار"، بحسب المتظاهرين.

ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية مرددين شعارات ضد حاكم المصرف، رياض سلامة، من بينها "يسقط يسقط.. حكم المصرف" (أي تسقط السياسات التي ينتهجها المصرف).

وبالتزامن، نظم "حراك النبطية" اعتصاما أمام فرع مصرف لبنان في النبطية (جنوب)، منددين بالسياسة المصرفية.

ويعتبر الوضع الاقتصادي في لبنان السبب الرئيسي لانطلاق الاحتجاجات في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تنديدا بـ"سوء الإدارات وضد الفساد المستشري".

ويشهد لبنان احتجاجات شعبية منذ خمسة أسابيع لم تشهدها البلاد في السابق تهدف إبعاد الطبقة الحاكمة برمتها عن السلطة.

أخبار ذات صلة

السفير ابو سعيد: خطوة وزير خارجية لبنان بداية موفقة بمكافحة الهدر المالي

السفير ابو سعيد: خطوة وزير خارجية لبنان بداية موفقة بمكافحة الهدر المالي

(اسطنبول) مستمرة بترحيل السوريين

(اسطنبول) مستمرة بترحيل السوريين

السودان يلغي قانونا ينظم زي النساء والآداب العامة

السودان يلغي قانونا ينظم زي النساء والآداب العامة

تونس: استقالة أبرز قيادي في &#34;النهضة&#34;

تونس: استقالة أبرز قيادي في "النهضة"

حصيلة قتلى احتجاجات العراق منذ بدايتها تجاوزت 400 شخص

حصيلة قتلى احتجاجات العراق منذ بدايتها تجاوزت 400 شخص

موسكو تؤكد مساندتها لإمكانية عقد لقاء بين دمشق وأنقرة

موسكو تؤكد مساندتها لإمكانية عقد لقاء بين دمشق وأنقرة

موقع إسرائيلي: مصر نفذت هجومًا إلكترونيًا ضد إسرائيل

موقع إسرائيلي: مصر نفذت هجومًا إلكترونيًا ضد إسرائيل

السودان.. قرار رسمي بحل حزب البشير

السودان.. قرار رسمي بحل حزب البشير

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

محافظة الخليل تستضيف وفداً من إقليم اللوارتلانتك الفرنسي

محافظة الخليل تستضيف وفداً من إقليم اللوارتلانتك الفرنسي

آلاف المصلين يؤدون الفجر في الحرم الإبراهيمي

آلاف المصلين يؤدون الفجر في الحرم الإبراهيمي

الديمقراطية تنظم وقفة للمطالبة بإعادة تجديد التفويض (أونروا)

الديمقراطية تنظم وقفة للمطالبة بإعادة تجديد التفويض (أونروا)

المطران حنا يصل الى اسطنبول ويلتقي مع البطريرك المسكوني

المطران حنا يصل الى اسطنبول ويلتقي مع البطريرك المسكوني

الشرطة تؤمن ماراثون اريحا الدولي &#34;قمر تحت البحر&#34;

الشرطة تؤمن ماراثون اريحا الدولي "قمر تحت البحر"

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في مقبرة باب الرحمة بـ(الأقصى)

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في مقبرة باب الرحمة بـ(الأقصى)

مواجهات مع الاحتلال في زبوبا غرب جنين

مواجهات مع الاحتلال في زبوبا غرب جنين

وزارة الزراعة بغزة تصدر تنويهاً حول كميات زيت الزيتون

وزارة الزراعة بغزة تصدر تنويهاً حول كميات زيت الزيتون

منوعات

فيفي عبده تعود الى السوشيال ميديا بعد وفاة شقيقتها.. وهجوم عليها لهذا السبب

فيفي عبده تعود الى السوشيال ميديا بعد وفاة شقيقتها.. وهجوم عليها لهذا السبب

ظافر العابدين يحتفل بعيد ميلاده بقالب تورتة طريف

ظافر العابدين يحتفل بعيد ميلاده بقالب تورتة طريف

شاهد: ظهور رامي جمال في جلسة علاج من مرض البهاق

شاهد: ظهور رامي جمال في جلسة علاج من مرض البهاق

هل اختارت أصالة طريقة قاسية وساخرة للرد على أحلام؟

هل اختارت أصالة طريقة قاسية وساخرة للرد على أحلام؟

شاهد: لينا الفيشاوي تبكي وتفاجئ متابعيها بعودتها الى مصر لهذا السبب

شاهد: لينا الفيشاوي تبكي وتفاجئ متابعيها بعودتها الى مصر لهذا السبب

عارضة شهيرة تنفق الضخمة على التجميل وتعلن إفلاسها

عارضة شهيرة تنفق الضخمة على التجميل وتعلن إفلاسها

شاهد: أحمد السقا يفاجئ محبيه بموهبة إبنته

شاهد: أحمد السقا يفاجئ محبيه بموهبة إبنته

شاهد: هدية لا تنسى من بريانكا شوبرا لزوجها نيك جوناس

شاهد: هدية لا تنسى من بريانكا شوبرا لزوجها نيك جوناس

ماغي بوغصن: &#34;أنا مسيحية وافتخر وزوجي مسلم وافتخر&#34;

ماغي بوغصن: "أنا مسيحية وافتخر وزوجي مسلم وافتخر"

&#34;أخيراً كبر&#34;.. ظهور علامات التقدّم بالسنّ على عمرو دياب

"أخيراً كبر".. ظهور علامات التقدّم بالسنّ على عمرو دياب

عربي

السفير ابو سعيد: خطوة وزير خارجية لبنان بداية موفقة بمكافحة الهدر المالي

السفير ابو سعيد: خطوة وزير خارجية لبنان بداية موفقة بمكافحة الهدر المالي

(اسطنبول) مستمرة بترحيل السوريين

(اسطنبول) مستمرة بترحيل السوريين

السودان يلغي قانونا ينظم زي النساء والآداب العامة

السودان يلغي قانونا ينظم زي النساء والآداب العامة

تونس: استقالة أبرز قيادي في &#34;النهضة&#34;

تونس: استقالة أبرز قيادي في "النهضة"