دولي

استطلاع إسرائيلي: "أزرق أبيض" يتقدم على "الليكود"

استطلاع إسرائيلي: "أزرق أبيض" يتقدم على "الليكود"
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أظهر استطلاع للرأي العام تقدم حزب (أزرق أبيض) الوسطي برئاسة بيني غانتس على حزب (الليكود) اليميني برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع استمرار تعقد جهود تشكيل حكومة.

الاستطلاع الذي نشرته صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، الجمعة، جاء قبل 12 يوما من انتهاء المهلة التي منحها الرئيس رؤوبين ريفلين للكنيست لإختيار أحد أعضائه لتشكيل حكومة تحظى بثقة 61 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست ال 120.

وفي حال انتهاء المهلة دون النجاح في إيجاد شخصية لتشكيل الحكومة فإن إسرائيل ستعود الى الانتخابات مجددا بعد الانتخابات التي جرت في إبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول.

وأشار الاستطلاع الى حصول (أزرق أبيض) على 35 مقعدا مقابل 33 لحزب(الليكود) برئاسة نتنياهو.

ولكنه لفت الى أنه في حال ترؤس الوزير السابق جدعون ساعر حزب " الليكود" فإن الحزب سيحصل على 31 مقعدا ، ولكن ساعر ممكن أن يرفع كتلة اليمين الى56 مقعدا مقابل 54 في حال تزعم نتنياهو "الليكود" ، بحسب الصحيفة.

وأعلن ساعر أنه قرر التنافس على رئاسة حزب " الليكود" في الانتخابات التمهيدية للحزب التي ستجري بعد نحو 6 أسابيع.

واستنادا الى نتائج الاستطلاع فإن القائمة العربية المشتركة ستحل ثالثا بحصولها على 13 مقعدا وحزب "شاس" اليميني 8 وحزب "إسرائيل بيتنا" اليميني 8 وحزب "يهودوت هتوراه" 7 وحزب " اليمين الجديد " اليميني6 وحزب "العمل غيشر" الوسطي 5 وحزب "المعسكر الديمقراطي" الوسطي على 5 مقاعد.

وقالت الصحيفة إن الاستطلاع جرى على عينة شملت 650 شخصا وبهامش خطأ 3.8 ٪.

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