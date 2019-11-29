شهيد وثلاثة إصابات في إنفجار داخلي في بيت لاهيا شمال القطاع





وكانت الصحة قد أعلنت، أمس الخميس، عن وصول ثلاثة اصابات بجراح مختلفة الى المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة.





وأشارت مصادر محلية، أن انفجار داخلي وقع في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، أمس الخميس، أسفر عن استشهاد شاب وإصابة أخرين.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، استشهاد مواطن متأثراً بجراحه التي أصيب بها أمس شمال قطاع غزة.وأفادت وزارة الصحة، أن (ثائر العبد عطا حامد)، 29 عام استشهد متأثراً بجراحه التي اصيب بها أمس في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.