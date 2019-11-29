مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في مقبرة باب الرحمة بـ(الأقصى)

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رام الله - دنيا الوطن

أدى مستوطنون، اليوم الجمعة، طقوسا تلمودية، في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك من الجهة الشرقية.



وأفاد شهود عيان، وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية) بأن سبعة مستوطنين اقتحموا مقبرة باب الرحمة، وأدوا طقوسا تملودية ورقصات استفزازية قبل دخول موعد صلاة الجمعة في الأقصى