شؤون فلسطينية

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في مقبرة باب الرحمة بـ(الأقصى)

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في مقبرة باب الرحمة بـ(الأقصى)
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أدى مستوطنون، اليوم الجمعة، طقوسا تلمودية، في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك من الجهة الشرقية.

وأفاد شهود عيان، وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية) بأن سبعة مستوطنين اقتحموا مقبرة باب الرحمة، وأدوا طقوسا تملودية ورقصات استفزازية قبل دخول موعد صلاة الجمعة في الأقصى

أخبار ذات صلة

محافظة الخليل تستضيف وفداً من إقليم اللوارتلانتك الفرنسي

محافظة الخليل تستضيف وفداً من إقليم اللوارتلانتك الفرنسي

آلاف المصلين يؤدون الفجر في الحرم الإبراهيمي

آلاف المصلين يؤدون الفجر في الحرم الإبراهيمي

الديمقراطية تنظم وقفة للمطالبة بإعادة تجديد التفويض (أونروا)

الديمقراطية تنظم وقفة للمطالبة بإعادة تجديد التفويض (أونروا)

المطران حنا يصل الى اسطنبول ويلتقي مع البطريرك المسكوني

المطران حنا يصل الى اسطنبول ويلتقي مع البطريرك المسكوني

الشرطة تؤمن ماراثون اريحا الدولي &#34;قمر تحت البحر&#34;

الشرطة تؤمن ماراثون اريحا الدولي "قمر تحت البحر"

شهيد وثلاثة إصابات في إنفجار داخلي في بيت لاهيا شمال القطاع

شهيد وثلاثة إصابات في إنفجار داخلي في بيت لاهيا شمال القطاع

روسيا تتوسط لدى إسرائيل للإفراج عن سوري مسجون لديها بتهمة التجسس

روسيا تتوسط لدى إسرائيل للإفراج عن سوري مسجون لديها بتهمة التجسس

استشهاد أحد عناصر سرايا القدس في غزة

استشهاد أحد عناصر سرايا القدس في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

محافظة الخليل تستضيف وفداً من إقليم اللوارتلانتك الفرنسي

محافظة الخليل تستضيف وفداً من إقليم اللوارتلانتك الفرنسي

آلاف المصلين يؤدون الفجر في الحرم الإبراهيمي

آلاف المصلين يؤدون الفجر في الحرم الإبراهيمي

الديمقراطية تنظم وقفة للمطالبة بإعادة تجديد التفويض (أونروا)

الديمقراطية تنظم وقفة للمطالبة بإعادة تجديد التفويض (أونروا)

المطران حنا يصل الى اسطنبول ويلتقي مع البطريرك المسكوني

المطران حنا يصل الى اسطنبول ويلتقي مع البطريرك المسكوني

الشرطة تؤمن ماراثون اريحا الدولي &#34;قمر تحت البحر&#34;

الشرطة تؤمن ماراثون اريحا الدولي "قمر تحت البحر"

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في مقبرة باب الرحمة بـ(الأقصى)

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في مقبرة باب الرحمة بـ(الأقصى)

مواجهات مع الاحتلال في زبوبا غرب جنين

مواجهات مع الاحتلال في زبوبا غرب جنين

وزارة الزراعة بغزة تصدر تنويهاً حول كميات زيت الزيتون

وزارة الزراعة بغزة تصدر تنويهاً حول كميات زيت الزيتون

منوعات

فيفي عبده تعود الى السوشيال ميديا بعد وفاة شقيقتها.. وهجوم عليها لهذا السبب

فيفي عبده تعود الى السوشيال ميديا بعد وفاة شقيقتها.. وهجوم عليها لهذا السبب

ظافر العابدين يحتفل بعيد ميلاده بقالب تورتة طريف

ظافر العابدين يحتفل بعيد ميلاده بقالب تورتة طريف

شاهد: ظهور رامي جمال في جلسة علاج من مرض البهاق

شاهد: ظهور رامي جمال في جلسة علاج من مرض البهاق

هل اختارت أصالة طريقة قاسية وساخرة للرد على أحلام؟

هل اختارت أصالة طريقة قاسية وساخرة للرد على أحلام؟

شاهد: لينا الفيشاوي تبكي وتفاجئ متابعيها بعودتها الى مصر لهذا السبب

شاهد: لينا الفيشاوي تبكي وتفاجئ متابعيها بعودتها الى مصر لهذا السبب

عارضة شهيرة تنفق الضخمة على التجميل وتعلن إفلاسها

عارضة شهيرة تنفق الضخمة على التجميل وتعلن إفلاسها

شاهد: أحمد السقا يفاجئ محبيه بموهبة إبنته

شاهد: أحمد السقا يفاجئ محبيه بموهبة إبنته

شاهد: هدية لا تنسى من بريانكا شوبرا لزوجها نيك جوناس

شاهد: هدية لا تنسى من بريانكا شوبرا لزوجها نيك جوناس

ماغي بوغصن: &#34;أنا مسيحية وافتخر وزوجي مسلم وافتخر&#34;

ماغي بوغصن: "أنا مسيحية وافتخر وزوجي مسلم وافتخر"

&#34;أخيراً كبر&#34;.. ظهور علامات التقدّم بالسنّ على عمرو دياب

"أخيراً كبر".. ظهور علامات التقدّم بالسنّ على عمرو دياب

عربي

السفير ابو سعيد: خطوة وزير خارجية لبنان بداية موفقة بمكافحة الهدر المالي

السفير ابو سعيد: خطوة وزير خارجية لبنان بداية موفقة بمكافحة الهدر المالي

(اسطنبول) مستمرة بترحيل السوريين

(اسطنبول) مستمرة بترحيل السوريين

السودان يلغي قانونا ينظم زي النساء والآداب العامة

السودان يلغي قانونا ينظم زي النساء والآداب العامة

تونس: استقالة أبرز قيادي في &#34;النهضة&#34;

تونس: استقالة أبرز قيادي في "النهضة"