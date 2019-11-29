روسيا تتوسط لدى إسرائيل للإفراج عن سوري مسجون لديها بتهمة التجسس



ويعد المقت، وهو من أبناء قرية مجدل شمس، من أبرز السجناء السوريين في إسرائيل، وقضى وراء القضبان 27 عاما، وأفرج عنه عام 2012، لكن في عام 2015 تم اعتقاله مجددا وصدر عليه حكم بالسجن لمدة 14 عاما بتهمة التجسس لصالح المخابرات السورية، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أن الحكم صدر عليه على خلفية تصويره فيلما يوثق التعاون بين إسرائيل و(جبهة النصرة) في سوريا، وبعد تقديم المقت استئنافا تم تخفيف الحكم حتى 11 عاما في السجن.







رام الله - دنيا الوطنأكد نادي الأسير الفلسطيني أن روسيا تقوم حاليا بدور الوسيط بغية إفراج إسرائيل عن المعتقل السوري الدرزي، صدقي المقت، المسجون لديها بتهمة التجسس لصالح دمشق.وأفاد النادي، بأن الملحق العسكري الروسي اجتمع صباح أمس الخميس، مع المقت وعرض عليه الإفراج عنه وترحيله إلى دمشق في نفس اليوم، تلبية لمطالبات الحكومة السورية، غير أن السجين السوري الدرزي رفض هذا الاقتراح وأعرب عن رغبته في العودة إلى مسقط رأسه في الجولان المحتل.