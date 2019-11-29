موقع إسرائيلي: مصر نفذت هجومًا إلكترونيًا ضد إسرائيل





ووفقا للموقع، أوضحت المصادر أن الجيش المصري نشر منظومات للتشويش على الاتصالات الإسرائيلية بشكل متعمد، بزعم أن عناصر (تنظيم الدولة) يستخدمون شرائح اتصالات إسرائيلية، حيث إن الجيش المصري فضل عدم التعاون مع إسرائيل والتنسيق المسبق لحل المشكلة.











رام الله - دنيا الوطنكشفت موقع (إسرائيل ديفنس) الإسرائيلي أن سبب انقطاع وتشويش الاتصالات الذي عاشته مستوطنات غلاف غزة في شهري فبراير ومارس 2018، هو حرب إلكترونية شنها الجيش المصري بشكل متعمد ضد إسرائيل.