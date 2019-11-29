عاجل

  • الصحة: استشهاد ثائر العبد عطا حامد 29 عام متأثراً بجراحه التي اصيب بها أمس

  • مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في مقبرة باب الرحمة بـ"الأقصى"

  • نادي الأسير: روسيا تتوسط لدى إسرائيل للإفراج عن سوري مسجون لديها بتهمة التجسس

شؤون فلسطينية

استشهاد أحد عناصر سرايا القدس في غزة

استشهاد أحد عناصر سرايا القدس في غزة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سرايا القدس، صباح اليوم الجمعة، عن استشهاد أحد عناصرها وهو رائد رفيق السرساوي، (30 عاماً).

ونشرت السرايا عبر موقعها الرسمي: سرايا القدس تزف شهيدها المجاهد: رائد رفيق السرساوي (30 عاماً) أحد مجاهديها بلواء غزة الذي استشهد متأثراً بجراح أصيب بها خلال معركة صيحة الفجر.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن رائد رفيق احمد السرساوي، استشهد متأثرا بجراحه التي اصيب بها في 13/11/2019 خلال التصعيد على قطاع غزة.

وقد أسفر العدوان الأخير على قطاع غزة عن سقوط 35 شهيداً وإصابة 111 أخرين بجراح مختلفة. 

نص بيان نعي سرايا القدس للشهيد السرساوي

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس

سرايا القدس تزف المجاهد رائد السرساوي استشهد متأثراً بجراح أصيب بها في معركة صيحة الفجر

بكل آيات الجهاد والانتصار، تزف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى علياء المجد والخلود، شهيدها المجاهد:

"رائد رفيق أحمد السرساوي"

" 30 عاماً " أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء غزة

الذي ارتقى إلى العلا شهيداً – بإذن الله تعالى – على درب الجهاد والمقاومة في ميدان الشرف والعزة والكبرياء اليوم الجمعة 2 ربيع ثاني 1441هـ الموافق 29/11/2019، متأثراً بجراح أصيب بها بقصف صهيوني استهدفه في حي الشجاعية بغزة خلال معركة صيحة الفجر، وقد جاءت شهادته بعد مشوار جهادي مشرف، وبعد عمل دؤوب وجهاد وتضحية، نحسبه شهيداً ولا نزكي على الله أحداً.

إننا في سرايا القدس إذ ننعى شهيدنا المجاهد، لنؤكد على أن أن دماء الشهداء لن تضيع هدراً بإذن الله، ونعاهد الله تبارك وتعالى ثم نعاهد شعبنا وأمتنا بالحفاظ على مسيرة الجهاد والشهادة، والمضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.

سرايـا القدس

الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الجمعة 2 ربيع ثاني 1441 هـ

الموافق 2019/11/29م

أخبار ذات صلة

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في مقبرة باب الرحمة بـ(الأقصى)

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في مقبرة باب الرحمة بـ(الأقصى)

روسيا تتوسط لدى إسرائيل للإفراج عن سوري مسجون لديها بتهمة التجسس

روسيا تتوسط لدى إسرائيل للإفراج عن سوري مسجون لديها بتهمة التجسس

مواجهات مع الاحتلال في زبوبا غرب جنين

مواجهات مع الاحتلال في زبوبا غرب جنين

الخليل: الاحتلال يعتقل ضابطا في الشرطة الفلسطينية

الخليل: الاحتلال يعتقل ضابطا في الشرطة الفلسطينية

الرئيس عباس: الإدارة الأميركية تخرق القانون وتثبت أنها غير مؤهلة لتكون وسيطاً نزيهاً

الرئيس عباس: الإدارة الأميركية تخرق القانون وتثبت أنها غير مؤهلة لتكون وسيطاً نزيهاً

الطقس: أجواء غائمة جزئيا إلى صافية اليوم وغدا

الطقس: أجواء غائمة جزئيا إلى صافية اليوم وغدا

أسعار العملات اليوم الجمعة

أسعار العملات اليوم الجمعة

وزارة الزراعة بغزة تصدر تنويهاً حول كميات زيت الزيتون

وزارة الزراعة بغزة تصدر تنويهاً حول كميات زيت الزيتون

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال في زبوبا غرب جنين

مواجهات مع الاحتلال في زبوبا غرب جنين

وزارة الزراعة بغزة تصدر تنويهاً حول كميات زيت الزيتون

وزارة الزراعة بغزة تصدر تنويهاً حول كميات زيت الزيتون

رأفت: التصعيد الاسرائيلي رسالة للمجتمع الدولي تؤكد إصرار الاحتلال على انتهاك القانون

رأفت: التصعيد الاسرائيلي رسالة للمجتمع الدولي تؤكد إصرار الاحتلال على انتهاك القانون

&#34;الخارجية&#34;: يوم التضامن يجب أن يكون بداية لرفع الظلم التاريخي عن شعبنا

"الخارجية": يوم التضامن يجب أن يكون بداية لرفع الظلم التاريخي عن شعبنا

الصالح: نتطلع لمرحلة جديدة من برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية

الصالح: نتطلع لمرحلة جديدة من برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية

تيسير خالد يدعو الدول العربية للتوقف عن التطبيع مع دولة الاحتلال

تيسير خالد يدعو الدول العربية للتوقف عن التطبيع مع دولة الاحتلال

&#34;الاعلام&#34;: ارتفاع في عدد المؤسسات المرخصة وفق نظام المرئي والمسموع الجديد

"الاعلام": ارتفاع في عدد المؤسسات المرخصة وفق نظام المرئي والمسموع الجديد

&#34;التعليم العالي&#34; و&#34;الاتصالات&#34; تعلنان أسماء الطلبة المستفيدين من برنامج منح مجموعة الاتصالات

"التعليم العالي" و"الاتصالات" تعلنان أسماء الطلبة المستفيدين من برنامج منح مجموعة الاتصالات

منوعات

فيفي عبده تعود الى السوشيال ميديا بعد وفاة شقيقتها.. وهجوم عليها لهذا السبب

فيفي عبده تعود الى السوشيال ميديا بعد وفاة شقيقتها.. وهجوم عليها لهذا السبب

ظافر العابدين يحتفل بعيد ميلاده بقالب تورتة طريف

ظافر العابدين يحتفل بعيد ميلاده بقالب تورتة طريف

شاهد: ظهور رامي جمال في جلسة علاج من مرض البهاق

شاهد: ظهور رامي جمال في جلسة علاج من مرض البهاق

هل اختارت أصالة طريقة قاسية وساخرة للرد على أحلام؟

هل اختارت أصالة طريقة قاسية وساخرة للرد على أحلام؟

شاهد: لينا الفيشاوي تبكي وتفاجئ متابعيها بعودتها الى مصر لهذا السبب

شاهد: لينا الفيشاوي تبكي وتفاجئ متابعيها بعودتها الى مصر لهذا السبب

عارضة شهيرة تنفق الضخمة على التجميل وتعلن إفلاسها

عارضة شهيرة تنفق الضخمة على التجميل وتعلن إفلاسها

شاهد: أحمد السقا يفاجئ محبيه بموهبة إبنته

شاهد: أحمد السقا يفاجئ محبيه بموهبة إبنته

شاهد: هدية لا تنسى من بريانكا شوبرا لزوجها نيك جوناس

شاهد: هدية لا تنسى من بريانكا شوبرا لزوجها نيك جوناس

ماغي بوغصن: &#34;أنا مسيحية وافتخر وزوجي مسلم وافتخر&#34;

ماغي بوغصن: "أنا مسيحية وافتخر وزوجي مسلم وافتخر"

&#34;أخيراً كبر&#34;.. ظهور علامات التقدّم بالسنّ على عمرو دياب

"أخيراً كبر".. ظهور علامات التقدّم بالسنّ على عمرو دياب

عربي

موسكو تؤكد مساندتها لإمكانية عقد لقاء بين دمشق وأنقرة

موسكو تؤكد مساندتها لإمكانية عقد لقاء بين دمشق وأنقرة

السودان.. قرار رسمي بحل حزب البشير

السودان.. قرار رسمي بحل حزب البشير

10 إصابات في انفجار قنبلة يدوية أُلقيت على رجال الأمن بالعراق

10 إصابات في انفجار قنبلة يدوية أُلقيت على رجال الأمن بالعراق

وزير التربية اللبناني يدعو لتخصيص حصة دراسية عن فلسطين

وزير التربية اللبناني يدعو لتخصيص حصة دراسية عن فلسطين