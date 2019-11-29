استشهاد أحد عناصر سرايا القدس في غزة

نص بيان نعي سرايا القدس للشهيد السرساوي





بيان عسكري صادر عن سرايا القدس





سرايا القدس تزف المجاهد رائد السرساوي استشهد متأثراً بجراح أصيب بها في معركة صيحة الفجر





بكل آيات الجهاد والانتصار، تزف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى علياء المجد والخلود، شهيدها المجاهد:





"رائد رفيق أحمد السرساوي"





" 30 عاماً " أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء غزة





الذي ارتقى إلى العلا شهيداً – بإذن الله تعالى – على درب الجهاد والمقاومة في ميدان الشرف والعزة والكبرياء اليوم الجمعة 2 ربيع ثاني 1441هـ الموافق 29/11/2019، متأثراً بجراح أصيب بها بقصف صهيوني استهدفه في حي الشجاعية بغزة خلال معركة صيحة الفجر، وقد جاءت شهادته بعد مشوار جهادي مشرف، وبعد عمل دؤوب وجهاد وتضحية، نحسبه شهيداً ولا نزكي على الله أحداً.





إننا في سرايا القدس إذ ننعى شهيدنا المجاهد، لنؤكد على أن أن دماء الشهداء لن تضيع هدراً بإذن الله، ونعاهد الله تبارك وتعالى ثم نعاهد شعبنا وأمتنا بالحفاظ على مسيرة الجهاد والشهادة، والمضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.





سرايـا القدس





الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين





الجمعة 2 ربيع ثاني 1441 هـ





الموافق 2019/11/29م

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سرايا القدس، صباح اليوم الجمعة، عن استشهاد أحد عناصرها وهو رائد رفيق السرساوي، (30 عاماً).ونشرت السرايا عبر موقعها الرسمي: سرايا القدس تزف شهيدها المجاهد: رائد رفيق السرساوي (30 عاماً) أحد مجاهديها بلواء غزة الذي استشهد متأثراً بجراح أصيب بها خلال معركة صيحة الفجر.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن رائد رفيق احمد السرساوي، استشهد متأثرا بجراحه التي اصيب بها في 13/11/2019 خلال التصعيد على قطاع غزة.وقد أسفر العدوان الأخير على قطاع غزة عن سقوط 35 شهيداً وإصابة 111 أخرين بجراح مختلفة.