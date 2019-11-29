وزير الجيش الإسرائيلي: يجب تكثيف الهجمات ضد إيران بسوريا

وقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، إن الوزير بينت، يعتقد أن الجيش الإيراني ضعيف حاليا في سوريا، ولا يوجد تخوف من شن هجمات إيرانية من سوريا.



وأضافت الصحيفة، أن وزير الجيش، يعتقد أن إسرائيل قادرة على جعل إيران تتنازل عن سوريا، بوسطة تكثيف الهجمات الإسرائيلية على القواعد العسكرية الإيرانية بسوريا.





وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، تقضي خطة بينت، شن هجمات متواصلة ودائمة ضد الجيش الإيرانين والقوات الموالية لإيران في سوريا، حتى انسحابها النهائي من هناك.



ووفقا لصحيفة معاريف، أكد الوزير بينت، على أن تطبيق هذه السياسة ضد إيران، يعتمد على استغلال فرصة أن إيران تواجه أزمة داخلية كبيرة في إيران والعراق ولبنان.



وأشارت الصحيفة، الى أن بينت، طالب بضرورة القيام بتكثيف العمليات العسكرية الهجومية في الفترة الحالية، إلى جانب زيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران، لإجبارها على الانسحاب من سوريا.







رام الله - دنيا الوطنذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، كشف خلال اجتماع بقيادة الجيش، عن تفاصيل خطته الجديدة، للتعامل مع إيران بسوريا.