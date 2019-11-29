بوليفيا تجدد علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حكومة بوليفيا الجديدة، نيتها تجديد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد انقطاع دام لأكثر من عقد بين الدولتين، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.
أعلنت حكومة بوليفيا الجديدة، نيتها تجديد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد انقطاع دام لأكثر من عقد بين الدولتين، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.
وكانت الحكومة البوليفية قد قطعت علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009 في أعقاب حرب 2008 التي شنتها إسرائيل على غزة.
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