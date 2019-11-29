بوليفيا تجدد علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل





وكانت الحكومة البوليفية قد قطعت علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009 في أعقاب حرب 2008 التي شنتها إسرائيل على غزة.











رام الله - دنيا الوطنأعلنت حكومة بوليفيا الجديدة، نيتها تجديد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد انقطاع دام لأكثر من عقد بين الدولتين، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.