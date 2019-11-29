مواجهات مع الاحتلال في زبوبا غرب جنين







رام الله - دنيا الوطناندلعت، فجر اليوم الجمعة، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية زبوبا غرب جنين، وكثفت من تواجدها وحواجزها العسكرية في المحافظة.وذكرت مصادر محلية، وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية وسط إطلاق الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والقنابل الضوئية تجاه الشبان والمنازل وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة في خطوة إستفزازية.وفي سياق متصل ، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري ونصبب الحواجز المتنقلة والثابتة في معظم قرى وبلدات المحافظة وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.