الخليل: الاحتلال يعتقل ضابطا في الشرطة الفلسطينية

صورة ارشيفيه

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمتها بلدة صوريف شمال غرب الخليل، ضابطا في جهاز الشرطة الفلسطينية.



وقالت مصادر أمنية، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، إن قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم الجمعة بلدة صوريف، واقتحمت منزل المقدم ومدير جهاز أمن الشرطة في محافظة الخليل، غسان أبو فارة (44 عاما)، وفتشت منزله قبل اعتقاله.



يذكر أن أبو فاره له ثلاثة أشقاء في سجون الاحتلال.