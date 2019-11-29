الطقس: أجواء غائمة جزئيا إلى صافية اليوم وغدا

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



كما يكون الجو يوم غد السبت غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل المتأخر تكون الفرصة مهيأه لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الاثنين: يكون الجو غائما جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأه لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.