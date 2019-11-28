شؤون فلسطينية

وزارة الزراعة بغزة تصدر تنويهاً حول كميات زيت الزيتون

وزارة الزراعة بغزة تصدر تنويهاً حول كميات زيت الزيتون
رام الله - دنيا الوطن
نفت وزارة الزراعة في قطاع غزة، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول كميات الزيت في القطاع، مؤكدة انه لم يصدر عنها أي تقرير بهذا الخصوص.

وأكدت الوزارة في تصريح لها، أن الكمية المذكورة من انتاج الزيت لا تشمل قطاع غزة، وإنما هي خاصة بإجمال زيت الزيتون المنتج في  الضفة الغربية، لافتة إلى أنه ستعلن خلال الأيام المقبلة عن كميات الزيت التي تم انتاجها، وذلك بعد الانتهاء من حصر كل كميات زيت الزيتون التي تم انتاجها في جميع معاصر قطاع غزة.

وطالبت الوزارة، وسائل الإعلام والصحفيين والنشطاء والمعنيين، باستقاء المعلومات الزراعية من مصادرها الرسمية، بما لا يأتي بالضرر على القطاع الزراعي بشكل خاص والإقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

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