دولي

زيارة مفاجئة لترامب إلى أفغانستان

زيارة مفاجئة لترامب إلى أفغانستان
رام الله - دنيا الوطن
زار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أفغانستان بشكل مفاجئ، حيث أجرى لقاء مع رئيسها، أشرف غني، وأكد أن الولايات المتحدة تخفض عدد قواتها في البلاد.

وهبطت طائرة الرئيس الأمريكي، مساء الخميس، في قاعدة باغرام العسكرية الجوية، وكان على متنها كل من السيدة الأولى، ميلانيا ترامب، ومستشار الأمن القومي لبلاده، روبيرت أو براين، ومجموعة صغيرة من مساعدي سيد البيت الأبيض وعناصر جهاز الخدمة السرية والصحفيين، وذلك في أول زيارة له إلى أفغانستان منذ توليه الرئاسة عام 2017، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأجرى ترامب في باغرام محادثات مع الرئيس الأفغاني، بحثا خلالها مسألة التوصل إلى اتفاق مع حركة "طالبان" بشأن إعلان وقف إطلاق النار في البلاد.

كما التقى ترامب العسكريين الأمريكيين الذين يخدمون في قاعدة باغرام، حيث قام بتوزيع أطعمة عيد الشكر عليهم. 

وأكد ترامب، في كلمة ألقاها من القاعدة العسكرية، أن الولايات المتحدة تواصل المفاوضات مع حركة "طالبان"، التي قال إنها "تريد التوصل إلى صفقة" حول وقف إطلاق النار.

وأوضح: "نجري لقاءات معهم ونقول لهم إنه يجب إعلان وقف إطلاق نار، وهم لم يرغبوا في القيام بذلك لكنهم يريدون الآن، برأيي، التوصل إليه. أعتقد أن ذلك سيعمل".

كما شدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة تخفض "بشكل ملموس" عدد قواتها المنتشرة في أفغانستان.

وهذه الزيارة هي الأولى لرئيس أمريكي إلى أفغانستان منذ العام 2014، حينما زار هذه البلاد سلف ترامب، باراك أوباما.


 


أخبار ذات صلة

شاهد: ميركل تتعثر وتساؤلات جديدة عن صحتها

شاهد: ميركل تتعثر وتساؤلات جديدة عن صحتها

بعد أكثر من عقد.. بوليفيا تجدد علاقتها مع إسرائيل

بعد أكثر من عقد.. بوليفيا تجدد علاقتها مع إسرائيل

لمنع الذهاب لانتخابات ثالثة.. حزب (الليكود) يقدم مقترحًا جديدًا

لمنع الذهاب لانتخابات ثالثة.. حزب (الليكود) يقدم مقترحًا جديدًا

نتنياهو يهاجم فنانتيْن لبنانيتيْن

نتنياهو يهاجم فنانتيْن لبنانيتيْن

ليبرمان: لو قَدّم نتنياهو تنازلات لانضممت إلى حكومة اليمينية

ليبرمان: لو قَدّم نتنياهو تنازلات لانضممت إلى حكومة اليمينية

طهران ترفض تصريحات فرنسية تتعلق بالاتفاق النووي

طهران ترفض تصريحات فرنسية تتعلق بالاتفاق النووي

كوريا الشمالية تواصل إطلاق&#34;القذائف المجهولة&#34;

كوريا الشمالية تواصل إطلاق"القذائف المجهولة"

ساركوزي: الغرب لم يَعُد محور العالم

ساركوزي: الغرب لم يَعُد محور العالم

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

رأفت: التصعيد الاسرائيلي رسالة للمجتمع الدولي تؤكد إصرار الاحتلال على انتهاك القانون

رأفت: التصعيد الاسرائيلي رسالة للمجتمع الدولي تؤكد إصرار الاحتلال على انتهاك القانون

&#34;الخارجية&#34;: يوم التضامن يجب أن يكون بداية لرفع الظلم التاريخي عن شعبنا

"الخارجية": يوم التضامن يجب أن يكون بداية لرفع الظلم التاريخي عن شعبنا

الصالح: نتطلع لمرحلة جديدة من برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية

الصالح: نتطلع لمرحلة جديدة من برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية

تيسير خالد يدعو الدول العربية للتوقف عن التطبيع مع دولة الاحتلال

تيسير خالد يدعو الدول العربية للتوقف عن التطبيع مع دولة الاحتلال

&#34;الاعلام&#34;: ارتفاع في عدد المؤسسات المرخصة وفق نظام المرئي والمسموع الجديد

"الاعلام": ارتفاع في عدد المؤسسات المرخصة وفق نظام المرئي والمسموع الجديد

&#34;التعليم العالي&#34; و&#34;الاتصالات&#34; تعلنان أسماء الطلبة المستفيدين من برنامج منح مجموعة الاتصالات

"التعليم العالي" و"الاتصالات" تعلنان أسماء الطلبة المستفيدين من برنامج منح مجموعة الاتصالات

الخضري: التضامن مع الفلسطينيين يجب أن يُترجم إلى تجسيد دولتنا المستقلة

الخضري: التضامن مع الفلسطينيين يجب أن يُترجم إلى تجسيد دولتنا المستقلة

(يديعوت): الجيش الإسرائيلي يسعى للتوصل لتفاهمات مع الفصائل بغزة.. وبينت يؤيدها بشرطيْن

(يديعوت): الجيش الإسرائيلي يسعى للتوصل لتفاهمات مع الفصائل بغزة.. وبينت يؤيدها بشرطيْن

منوعات

&#34;أخيراً كبر&#34;.. ظهور علامات التقدّم بالسنّ على عمرو دياب

"أخيراً كبر".. ظهور علامات التقدّم بالسنّ على عمرو دياب

فنانة خليجية تثير الجدل باستعراض ساقها و&#34;دلعها&#34; مع شاب

فنانة خليجية تثير الجدل باستعراض ساقها و"دلعها" مع شاب

شاهد: موقف مُحرج لـ&#34;لبلبة&#34; بسبب رموشها الصناعية

شاهد: موقف مُحرج لـ"لبلبة" بسبب رموشها الصناعية

كارول سماحة تدخل في مشادة مع أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو

كارول سماحة تدخل في مشادة مع أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو

دنيا سمير غانم تصدم جمهورها بنحافة لافتة في أحدث ظهور

دنيا سمير غانم تصدم جمهورها بنحافة لافتة في أحدث ظهور

نجوم الفن يدعون لنيللي كريم بعد إنقاذ حياتها

نجوم الفن يدعون لنيللي كريم بعد إنقاذ حياتها

&#34;هؤلاء الفنانون تحرّشوا بي&#34;.. اعترافات مريم فخرالدين

"هؤلاء الفنانون تحرّشوا بي".. اعترافات مريم فخرالدين

الشيف بوراك: رحلت ملاكي الغالية.. ونانسي عجرم تتقدّم المُعزّيين

الشيف بوراك: رحلت ملاكي الغالية.. ونانسي عجرم تتقدّم المُعزّيين

بعد سخريتها منها.. رد فعل مفاجئ من مي العيدان على تعليق إلهام شاهين

بعد سخريتها منها.. رد فعل مفاجئ من مي العيدان على تعليق إلهام شاهين

توقيف فنان راب تونسي بتهمة التحريض على الاغتصاب

توقيف فنان راب تونسي بتهمة التحريض على الاغتصاب

عربي

10 إصابات في انفجار قنبلة يدوية أُلقيت على رجال الأمن بالعراق

10 إصابات في انفجار قنبلة يدوية أُلقيت على رجال الأمن بالعراق

حكومة برلين تستعد لإدراج الجناح السياسي لـ(حزب الله) على قائمة التنظيمات المحظورة

حكومة برلين تستعد لإدراج الجناح السياسي لـ(حزب الله) على قائمة التنظيمات المحظورة

مقتل ثلاثة محتجين وجرح العشرات في النجف بالعراق

مقتل ثلاثة محتجين وجرح العشرات في النجف بالعراق

تأجيل استشارات تشكيل الحكومة اللبنانية

تأجيل استشارات تشكيل الحكومة اللبنانية