10 إصابات في انفجار قنبلة يدوية أُلقيت على رجال الأمن بالعراق

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رام الله - دنيا الوطن

نقل موقع (سكاي نيوز)، عن مصدر، أن 10 عناصر من قوات الأمن العراقية على الاقل، أصيبوا بعد استهدافهم بقنبلة يدوية من قبل عناصر مجهولة، في حي البلدية وسط محافظة كربلاء جنوبي العراق.



ويأتي الحادث مع استمرار الاحتجاجات العارمة في محافظات الجنوب العراقي، لا سيما كربلاء والنجف وذي قار، الذي خلف خلال الأيام القليلة الماضية عشرات القتلى ومئات الجرحى.



وقطع محتجون عددا من الشوارع الرئيسية والتجارية وسط كربلاء، ومنها شارع الضريبة وشارع الإسكان وشارع الجاير وشارع السناتر، حسب مصادرنا.



ولليوم الثاني على التوالي، تموج مدينة النجف جنوبي العراق بمظاهرات حاشدة، الخميس، قتل خلالها 10 أشخاص وأصيب المئات بالطلق الناري والاختناق بالغاز، في مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين.



وأفاد موقع (سكاي نيوز)، بأن متظاهرين أغلقوا مبنى بلدية محافظة النجف، فيما أغلق آخرون غالبية طرقات المحافظة الرئيسية بالإطارات المشتعلة.



كما شهدت مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، تطورات درامية، الخميس، بسقوط 32 قتيلا وإصابة أكثر من 225 آخرين في المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، في واحد من أعنف أيام الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ تشرين الاول/أكتوبر الماضي.



وأثارت القوة المفرطة ردود فعل قوية لدى السكان، فيما حاولت السلطات إلقاء المسؤولية على بعضها البعض.



وأعلنت السلطات العراقية، الخميس، فرض حظر التجول على مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، بعيد ارتفاع حصيلة قتلى المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في المدينة إلى 13.