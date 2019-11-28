بعد أكثر من عقد.. بوليفيا تجدد علاقتها مع إسرائيل





وقالت: "إن هذا كان ممكنًا في نهاية عهد الرئيس أيفو موراليس، الذي كان معاديًا لإسرائيل، وصعود حكومة انتقالية مؤيدة لأميركا".



وأشارت الصحيفة إلى الجهود التي بذلها وزير الخارجية البرازيلي ورئيسه جير بولسانيرو لاستدراج السلطة الحاكمة الجديدة في بوليفيا في إعادة تجديد العلاقات.



رام الله - دنيا الوطنعلنت بوليفيا مساء اليوم، الخميس، عن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل التي قُطعت في 14 كانون الثاني/يناير 2009 في أعقاب معركة الفرقان.وأعلنت وزيرة الخارجية في الحكومة الانتقالية، كارين لونغاريك، القرار خلال اجتماع مع المراسلين الأجانب، دون أن تحدد موعدا رسميا لاستئناف العلاقات أو تفاصيل أخرى.وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أجرت مؤخراً اتصالات دبلوماسية مكثفة مع بوليفيا لإقناعهم بتجديد العلاقات.