دولي

لمنع الذهاب لانتخابات ثالثة.. حزب (الليكود) يقدم مقترحًا جديدًا

لمنع الذهاب لانتخابات ثالثة.. حزب (الليكود) يقدم مقترحًا جديدًا
رام الله - دنيا الوطن
قدم حزب (الليكود)، مقترحًا جديدًا لتحالف (أزرق أبيض)؛ لتفادي الذهاب لانتخابات ثالثة، يقضي بتولي بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة وحدة وطنية لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر ومن ثم الاستقالة من الحكومة.

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإن المقترح الذي يعمل عليه الوزيران ياريف ليفين وزئيف إليكين، ينص على أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة لفترة قصيرة محددة، ومن ثم يستقيل من الحكومة ليصبح عضو كنيست فقط، والتنازل عن مقترح الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بشأن فكرة بقاء نتنياهو في رئاسة الحكومة دون ممارسة مهامه.

وسيشغل الفترة الثانية من التناوب على رئاسة الحكومة عضو كنيست من الليكود، لمدة عامين، بعد انتهاء فترة (أزرق أبيض) في التناوب.

ونقلت القناة عن مصادر في (أزرق أبيض)، مساء اليوم الخميس، قولها إنهم يستصعبون تقدير مدى جدية مقترح الليكود الأخير، ويترددون في اتخاذ موقف منه، خصوصًا أن شركاء غانتس في التحالف، يائير لبيد وموشيه يعالون، يرفضون بشدة الدخول في حكومة برئاسة نتنياهو، حتى لو لفترة مؤقتة.

في المقابل، هاجم نتنياهو، اليوم الخميس، لبيد واتهمه بأنه يسعى لتشكيل "حكومة يسارية" بدلا من حكومة وحدة وطنية.

وقال نتنياهو في لقاء مع قادة المستوطنين: "إن الليكود لا يعيق تشكيل حكومة وحدة، لكن قادة (أزرق أبيض) يقدمون الذرائع لإفشالها، وأن لبيد يسعى لحكومة أقلية "يسارية" تضمن حصوله على تناوب في رئاستها مع غانتس".

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