شؤون فلسطينية

الصالح: نتطلع لمرحلة جديدة من برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية

الصالح: نتطلع لمرحلة جديدة من برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية
رام الله - دنيا الوطن
أشاد وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، بالانجازات التي حققها برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية (LGSIP)، الممول من خلال البنك الدولي، ودوره الهام في المساهمة بتمكين المجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة في تقديم وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم الخميس، مع ممثل البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، بحضور وكيل الوزارة أحمد غنيم، وطواقم الوزارة، كما أجرى الوزير الصالح وبعثة البنك جولة ميدانية اطلاعية على بعض المشاريع المنفذة من خلال البرنامج في بلدتي قبيا وخربثا المصباح في محافظة رام الله والبيرة.

وشملت هذه المشاريع: افتتاح مشروع طرق داخلية في خربثا المصباح، وتفقد مشاريع تشطيب وتأثيث العيادة الصحية، ومشروع توريد وتركيب عدادات الدفع المسبق للمياه في شقبا.

وأعرب الصالح عن تطلعات اسرة الوزارة للعمل بشكل مشترك مع البنك الدولي من أجل إطلاق مرحلة جديدة من هذا البرنامج خلال السنوات المقبلة، نظراً للنجاحات التي حققها البرنامج خلال مراحل تنفيذه والاستفادة التي تحققت من المشاريع التي جرى تنفيذها والتي شملت العديد من المجالات الحيوية.

وأكد أهمية شمولية المرحلة الجديدة للبرنامج للمناطق المسماة "ج" واستهداف هذه المناطق بمشاريع تطويرية تنموية تسهم في تقديم الخدمة بشكل أساسي للمواطنين وتحسين مستوياتها، بالإضافة إلى تعزيز صمودهم في أراضيهم في ظل لممارسات الاحتلال بحقهم.

واستعرض الصالح عدداً من الإجراءات الإدارية والأنظمة والقوانين التي قامت بها الوزارة مؤخراً، والتي تهدف بشكل أساس لتحسين الجوانب الإدارية والمالية والفنية للهيئات المحلية بشكل عام، والتي سيكون لها أثر ملموس خلال المرحلة المقبلة سينعكس ايجابا على المجتمعات المحلية، مشيراً إلى دعوة الوزارة للبلديات والمجالس القروية في وضع مخصصات مالية محددة في موازناتها السنوية من أجل دعم مشاريع ومبادرات فئات الشباب والمرأة تحديداً.

بدوره، عبر شانكار عن اعتزازه وفخره بالتجربة الفلسيطينية في العمل على إطلاق الأداء الحضري، والانجازات التي تحققت خلال العمل مع طواقم الوزارة بالرغم من كافة التحديات التي تواجه الوزارة في ظل مساعيها لتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد شانكار أن الوازرة بامكانها الاعتماد على البنك الدولي الذي سيستمر في دعم الهيئات المحلية بشكل عام، وأن البنك الدولي يتطلع لتوحيد كافة البرامج التي ينفذها من خلال برنامج شامل وموحد لخدمة قطاع الحكم المحلي بشكل عام.

هذا والتقى الصالح خلال جولته الميدانية برئيس واعضاء المجلس القروي قي قبيا، وفي خربثا المصباح، كلا على حده واستمع لأبرز المطالب والاحتياجات من المشاريع التطويرية.


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