شؤون فلسطينية

"الاعلام": ارتفاع في عدد المؤسسات المرخصة وفق نظام المرئي والمسموع الجديد

"الاعلام": ارتفاع في عدد المؤسسات المرخصة وفق نظام المرئي والمسموع الجديد
رام الله - دنيا الوطن
نظمت وزارة الاعلام اليوم الخميس جولة ميدانية لعدد من المؤسسات الاعلامية والاكاديمية في بيت لحم، وياتي ذلك ضمن برنامج الزيارات الميدانية التي تقوم بها الوزارة لتفقد اوضاع الاذاعات والتلفزيونات ووسائل الاعلام المحلية ومتابعة الالتزام بتنفيذ نظام المرئي والمسموع واجراءات ترخيص المؤسسات الاذاعية والتلفزيونية وتعزبز التعاون في المجالات ذات العلاقة.

واوضح وكيل الوزارة يوسف المحمود ان هذه الزيارة تاتي في اطار برامجها الرامية الى الاطلاع على واقع المؤسسات الاعلامية في المحافظات وجهودها لاستكمال اجراءات ترخيصها، وتاتي استكمالا لجولات شملت جنين ونابلس وطولكرم وقلقبلية.

والتقى وفد وزارة الاعلام في جولته مدير عام تلفزيون المهد سمير قمصية الذي عبر عن تقديره لدور الوزارة في متابعة عمل التلفزيونات المحلية وما تقوم به من جهد لتنظيم قطاع الاعلام ضمن القانون، كما عبر مدير عام راديو اورينت الياس الاطرش عن الجاهزية الكاملة لدعم جهود الوزارة بهذا الخصوص والالتزام الكامل بالنظام مثمنا دعم الوزارة واهتمامها، واستمع وفد الوزارة الى شرح من مدير عام إذاعة بلدنا علاء العبد حول تجربة الإذاعة والبث المتنقل والنقل المباشر، وتوجه بالشكر الى وزارة الاعلام على الدور الذي تقوم به لتعزيز دور الاعلام الخاص .

والتقى المحمود في جولته رئيس كلية دار الكلمة متري الراهب لبحث سبل التعاون في مجالات اعلامية تشمل الارشيف الإعلامي الفلسطيني الذي ستطلقه الوزارة قريبا، مثمنا ما تقوم به الكلية من جهود لانتاج افلام على مستوى عالمي ولتقديم رواية فلسطينية اصيلة، وعبر الراهب عن ضرورة التركيز على ابراز وترويج الرواية الفلسطينية في العالم لمواجهة استهدافها والعمل على ربطها بنضالات الشعوب الاصلية حول العالم.

واستنكر المحمود الاستهداف الممنهج الذي يتعرض له الصحفيون في فلسطين على يد قوات الاحتلال لاسكات صوت الحقيقة، وجاء ذلك خلال زيارته الصحفي معاذ عمارنه، الذي فقد عينه اثناء عمله الصحفي وتغطيته لاعتداءات قوات الاحتلال في صوريف.

كما شملت الزيارة الميدانية المركز الاعلامي التابع للوزارة والخاص بأعياد الميلاد والذي تقيمه الوزارة بشكل سنوي في مركز السلام وراديو بيت لحم 2000 .

أخبار ذات صلة

الصالح: نتطلع لمرحلة جديدة من برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية

الصالح: نتطلع لمرحلة جديدة من برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية

تيسير خالد يدعو الدول العربية للتوقف عن التطبيع مع دولة الاحتلال

تيسير خالد يدعو الدول العربية للتوقف عن التطبيع مع دولة الاحتلال

العوض: المستشفى الأمريكي لم يأت بموافقة الفصائل ونحن لسنا جزءاً من التفاهمات

العوض: المستشفى الأمريكي لم يأت بموافقة الفصائل ونحن لسنا جزءاً من التفاهمات

&#34;التعليم العالي&#34; و&#34;الاتصالات&#34; تعلنان أسماء الطلبة المستفيدين من برنامج منح مجموعة الاتصالات

"التعليم العالي" و"الاتصالات" تعلنان أسماء الطلبة المستفيدين من برنامج منح مجموعة الاتصالات

الخضري: التضامن مع الفلسطينيين يجب أن يُترجم إلى تجسيد دولتنا المستقلة

الخضري: التضامن مع الفلسطينيين يجب أن يُترجم إلى تجسيد دولتنا المستقلة

المالكي يُطالب الحكومة النرويجية بالاعتراف بدولة فلسطين

المالكي يُطالب الحكومة النرويجية بالاعتراف بدولة فلسطين

(يديعوت): الجيش الإسرائيلي يسعى للتوصل لتفاهمات مع الفصائل بغزة.. وبينت يؤيدها بشرطيْن

(يديعوت): الجيش الإسرائيلي يسعى للتوصل لتفاهمات مع الفصائل بغزة.. وبينت يؤيدها بشرطيْن

إصابات بالاختناق بمواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أُمّر بالخليل

إصابات بالاختناق بمواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أُمّر بالخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

الصالح: نتطلع لمرحلة جديدة من برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية

الصالح: نتطلع لمرحلة جديدة من برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية

تيسير خالد يدعو الدول العربية للتوقف عن التطبيع مع دولة الاحتلال

تيسير خالد يدعو الدول العربية للتوقف عن التطبيع مع دولة الاحتلال

&#34;الاعلام&#34;: ارتفاع في عدد المؤسسات المرخصة وفق نظام المرئي والمسموع الجديد

"الاعلام": ارتفاع في عدد المؤسسات المرخصة وفق نظام المرئي والمسموع الجديد

&#34;التعليم العالي&#34; و&#34;الاتصالات&#34; تعلنان أسماء الطلبة المستفيدين من برنامج منح مجموعة الاتصالات

"التعليم العالي" و"الاتصالات" تعلنان أسماء الطلبة المستفيدين من برنامج منح مجموعة الاتصالات

الخضري: التضامن مع الفلسطينيين يجب أن يُترجم إلى تجسيد دولتنا المستقلة

الخضري: التضامن مع الفلسطينيين يجب أن يُترجم إلى تجسيد دولتنا المستقلة

(يديعوت): الجيش الإسرائيلي يسعى للتوصل لتفاهمات مع الفصائل بغزة.. وبينت يؤيدها بشرطيْن

(يديعوت): الجيش الإسرائيلي يسعى للتوصل لتفاهمات مع الفصائل بغزة.. وبينت يؤيدها بشرطيْن

إصابات بالاختناق بمواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أُمّر بالخليل

إصابات بالاختناق بمواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أُمّر بالخليل

اعتقال فلسطينييْن بزعم ضبط مسدس بحوزتهما في نابلس

اعتقال فلسطينييْن بزعم ضبط مسدس بحوزتهما في نابلس

منوعات

&#34;أخيراً كبر&#34;.. ظهور علامات التقدّم بالسنّ على عمرو دياب

"أخيراً كبر".. ظهور علامات التقدّم بالسنّ على عمرو دياب

فنانة خليجية تثير الجدل باستعراض ساقها و&#34;دلعها&#34; مع شاب

فنانة خليجية تثير الجدل باستعراض ساقها و"دلعها" مع شاب

شاهد: موقف مُحرج لـ&#34;لبلبة&#34; بسبب رموشها الصناعية

شاهد: موقف مُحرج لـ"لبلبة" بسبب رموشها الصناعية

كارول سماحة تدخل في مشادة مع أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو

كارول سماحة تدخل في مشادة مع أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو

دنيا سمير غانم تصدم جمهورها بنحافة لافتة في أحدث ظهور

دنيا سمير غانم تصدم جمهورها بنحافة لافتة في أحدث ظهور

نجوم الفن يدعون لنيللي كريم بعد إنقاذ حياتها

نجوم الفن يدعون لنيللي كريم بعد إنقاذ حياتها

&#34;هؤلاء الفنانون تحرّشوا بي&#34;.. اعترافات مريم فخرالدين

"هؤلاء الفنانون تحرّشوا بي".. اعترافات مريم فخرالدين

الشيف بوراك: رحلت ملاكي الغالية.. ونانسي عجرم تتقدّم المُعزّيين

الشيف بوراك: رحلت ملاكي الغالية.. ونانسي عجرم تتقدّم المُعزّيين

بعد سخريتها منها.. رد فعل مفاجئ من مي العيدان على تعليق إلهام شاهين

بعد سخريتها منها.. رد فعل مفاجئ من مي العيدان على تعليق إلهام شاهين

توقيف فنان راب تونسي بتهمة التحريض على الاغتصاب

توقيف فنان راب تونسي بتهمة التحريض على الاغتصاب

عربي

حكومة برلين تستعد لإدراج الجناح السياسي لـ(حزب الله) على قائمة التنظيمات المحظورة

حكومة برلين تستعد لإدراج الجناح السياسي لـ(حزب الله) على قائمة التنظيمات المحظورة

مقتل ثلاثة محتجين وجرح العشرات في النجف بالعراق

مقتل ثلاثة محتجين وجرح العشرات في النجف بالعراق

تأجيل استشارات تشكيل الحكومة اللبنانية

تأجيل استشارات تشكيل الحكومة اللبنانية

شاهد: احتفال بعيد ميلاد حسن نصر الله ورسالة من والده ونجله

شاهد: احتفال بعيد ميلاد حسن نصر الله ورسالة من والده ونجله