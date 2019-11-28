"الاعلام": ارتفاع في عدد المؤسسات المرخصة وفق نظام المرئي والمسموع الجديد

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رام الله - دنيا الوطن

نظمت وزارة الاعلام اليوم الخميس جولة ميدانية لعدد من المؤسسات الاعلامية والاكاديمية في بيت لحم، وياتي ذلك ضمن برنامج الزيارات الميدانية التي تقوم بها الوزارة لتفقد اوضاع الاذاعات والتلفزيونات ووسائل الاعلام المحلية ومتابعة الالتزام بتنفيذ نظام المرئي والمسموع واجراءات ترخيص المؤسسات الاذاعية والتلفزيونية وتعزبز التعاون في المجالات ذات العلاقة.



واوضح وكيل الوزارة يوسف المحمود ان هذه الزيارة تاتي في اطار برامجها الرامية الى الاطلاع على واقع المؤسسات الاعلامية في المحافظات وجهودها لاستكمال اجراءات ترخيصها، وتاتي استكمالا لجولات شملت جنين ونابلس وطولكرم وقلقبلية.



والتقى وفد وزارة الاعلام في جولته مدير عام تلفزيون المهد سمير قمصية الذي عبر عن تقديره لدور الوزارة في متابعة عمل التلفزيونات المحلية وما تقوم به من جهد لتنظيم قطاع الاعلام ضمن القانون، كما عبر مدير عام راديو اورينت الياس الاطرش عن الجاهزية الكاملة لدعم جهود الوزارة بهذا الخصوص والالتزام الكامل بالنظام مثمنا دعم الوزارة واهتمامها، واستمع وفد الوزارة الى شرح من مدير عام إذاعة بلدنا علاء العبد حول تجربة الإذاعة والبث المتنقل والنقل المباشر، وتوجه بالشكر الى وزارة الاعلام على الدور الذي تقوم به لتعزيز دور الاعلام الخاص .



والتقى المحمود في جولته رئيس كلية دار الكلمة متري الراهب لبحث سبل التعاون في مجالات اعلامية تشمل الارشيف الإعلامي الفلسطيني الذي ستطلقه الوزارة قريبا، مثمنا ما تقوم به الكلية من جهود لانتاج افلام على مستوى عالمي ولتقديم رواية فلسطينية اصيلة، وعبر الراهب عن ضرورة التركيز على ابراز وترويج الرواية الفلسطينية في العالم لمواجهة استهدافها والعمل على ربطها بنضالات الشعوب الاصلية حول العالم.



واستنكر المحمود الاستهداف الممنهج الذي يتعرض له الصحفيون في فلسطين على يد قوات الاحتلال لاسكات صوت الحقيقة، وجاء ذلك خلال زيارته الصحفي معاذ عمارنه، الذي فقد عينه اثناء عمله الصحفي وتغطيته لاعتداءات قوات الاحتلال في صوريف.



كما شملت الزيارة الميدانية المركز الاعلامي التابع للوزارة والخاص بأعياد الميلاد والذي تقيمه الوزارة بشكل سنوي في مركز السلام وراديو بيت لحم 2000 .