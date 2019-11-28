دولي

نتنياهو يهاجم فنانتيْن لبنانيتيْن

نتنياهو يهاجم فنانتيْن لبنانيتيْن
رام الله - دنيا الوطن
هاجم رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الفنانتين اللبنانيتين، كارول سماحة، وماجدة الرومي، بسبب دعمهما لمعاداة "السامية".

وقال نتنياهو في تغريدة له على موقع (تويتر): "دعم كارول سماحة وماجدة الرومي، لخارافات عنصرية معادية للسامية، مقرف".

وأضاف: "موقفهما الشنيع، يسلط الضوء على العنصرية التي تسود في العالم العربي".

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