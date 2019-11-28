نتنياهو يهاجم فنانتيْن لبنانيتيْن
رام الله - دنيا الوطن
هاجم رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الفنانتين اللبنانيتين، كارول سماحة، وماجدة الرومي، بسبب دعمهما لمعاداة "السامية".
وقال نتنياهو في تغريدة له على موقع (تويتر): "دعم كارول سماحة وماجدة الرومي، لخارافات عنصرية معادية للسامية، مقرف".
وأضاف: "موقفهما الشنيع، يسلط الضوء على العنصرية التي تسود في العالم العربي".
هاجم رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الفنانتين اللبنانيتين، كارول سماحة، وماجدة الرومي، بسبب دعمهما لمعاداة "السامية".
وقال نتنياهو في تغريدة له على موقع (تويتر): "دعم كارول سماحة وماجدة الرومي، لخارافات عنصرية معادية للسامية، مقرف".
وأضاف: "موقفهما الشنيع، يسلط الضوء على العنصرية التي تسود في العالم العربي".
التعليقات