شؤون فلسطينية

الخضري: التضامن مع الفلسطينيين يجب أن يُترجم إلى تجسيد دولتنا المستقلة

الخضري: التضامن مع الفلسطينيين يجب أن يُترجم إلى تجسيد دولتنا المستقلة
رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن ‏يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني (التاسع والعشرون من نوفمبر وفق إعلان الأمم المتحدة) يجب أن يُترجم إلى واقع عملي ملموس، في ظل ما يعانيه شعبنا من احتلال وحصار وعدوان مستمر وتشرد.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الخميس 28-11-2019 على أن التضامن بصوره وأشكاله المختلفة مهم ومؤثر، لكن يجب أن تنتهي هذه المآسي، وأن يعيش شعبنا حراً كريماً في دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد أهمية هذا اليوم؛ ليتحرك العالم ولا يبقى متفرجاً فمعاناتنا مستمرة، وحقوقنا المشروعة مسلوبة، مشيراً إلى الاستيطان وجدار الفصل في الضفة الغربية، ومحاولات التهويد والاقتحامات اليومية والحفريات في القدس، واستمرار الحصار والإغلاق والقتل في قطاع غزة، والاستهداف للكل الفلسطيني.

وجدد الدعوة للعمل الحقيقي من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، من أجل إحقاق الحقوق الفلسطينية المشروعة، وأن يعيش شعبنا حراً عزيزاً في دولته دون احتلال وحصار واعتقال واستيطان وجدار.

وطالب الخضري بتحرك عاجل من الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم؛ لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة أخطر وأطول احتلال.

وشدد على استمرار الصمود والثبات لنيل الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، وحقه في الحرية والانعتاق من الاحتلال، وحقه في تقرير مصيره بنفسه، وحق اللاجئين بالعودة، وحق الأسرى بالحرية، والعمل الجاد لتجسيدها حقيقة واقعة، يكون ليوم التضامن مع شعبنا الفلسطيني معنى ملموس.

وذكر الخضري بضرورة العمل الفوري والسريع دون مماطلة أو تأخير لإنجاز الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام والذهاب لانتخابات تشريعية، ثم رئاسية، توحد الكل الفلسطيني في مواجة التحديات والمخططات والاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية.

أخبار ذات صلة

العوض: المستشفى الأمريكي لم يأت بموافقة الفصائل ونحن لسنا جزءاً من التفاهمات

العوض: المستشفى الأمريكي لم يأت بموافقة الفصائل ونحن لسنا جزءاً من التفاهمات

&#34;التعليم العالي&#34; و&#34;الاتصالات&#34; تعلنان أسماء الطلبة المستفيدين من برنامج منح مجموعة الاتصالات

"التعليم العالي" و"الاتصالات" تعلنان أسماء الطلبة المستفيدين من برنامج منح مجموعة الاتصالات

المالكي يُطالب الحكومة النرويجية بالاعتراف بدولة فلسطين

المالكي يُطالب الحكومة النرويجية بالاعتراف بدولة فلسطين

(يديعوت): الجيش الإسرائيلي يسعى للتوصل لتفاهمات مع الفصائل بغزة.. وبينت يؤيدها بشرطيْن

(يديعوت): الجيش الإسرائيلي يسعى للتوصل لتفاهمات مع الفصائل بغزة.. وبينت يؤيدها بشرطيْن

إصابات بالاختناق بمواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أُمّر بالخليل

إصابات بالاختناق بمواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أُمّر بالخليل

قوات الاحتلال تحتجز وزير الثقافة وتمنعه من دخول القدس

قوات الاحتلال تحتجز وزير الثقافة وتمنعه من دخول القدس

اعتقال فلسطينييْن بزعم ضبط مسدس بحوزتهما في نابلس

اعتقال فلسطينييْن بزعم ضبط مسدس بحوزتهما في نابلس

الشعبية: المستشفى الأمريكي بالقطاع &#34;شبهة أمنية بلباس إنساني زائف&#34;

الشعبية: المستشفى الأمريكي بالقطاع "شبهة أمنية بلباس إنساني زائف"

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

&#34;التعليم العالي&#34; و&#34;الاتصالات&#34; تعلنان أسماء الطلبة المستفيدين من برنامج منح مجموعة الاتصالات

"التعليم العالي" و"الاتصالات" تعلنان أسماء الطلبة المستفيدين من برنامج منح مجموعة الاتصالات

الخضري: التضامن مع الفلسطينيين يجب أن يُترجم إلى تجسيد دولتنا المستقلة

الخضري: التضامن مع الفلسطينيين يجب أن يُترجم إلى تجسيد دولتنا المستقلة

إصابات بالاختناق بمواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أُمّر بالخليل

إصابات بالاختناق بمواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أُمّر بالخليل

اعتقال فلسطينييْن بزعم ضبط مسدس بحوزتهما في نابلس

اعتقال فلسطينييْن بزعم ضبط مسدس بحوزتهما في نابلس

العسيلي يُطالب بتطبيق قرار إعفاء السلع الفلسطينية من الرسوم والضرائب الجمركية

العسيلي يُطالب بتطبيق قرار إعفاء السلع الفلسطينية من الرسوم والضرائب الجمركية

&#34;الخارجية&#34; تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف حملات القمع والتنكيل بالعيسوية

"الخارجية" تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف حملات القمع والتنكيل بالعيسوية

شركة الكهرباء الإسرائيلية توقف برنامج قطع الكھرباء للنصف الاول من الشھر القادم

شركة الكهرباء الإسرائيلية توقف برنامج قطع الكھرباء للنصف الاول من الشھر القادم

وكيل وزارة الداخلية يخرج دورة تدريبية لكوادر ومنتسبي المؤسسة الامنية

وكيل وزارة الداخلية يخرج دورة تدريبية لكوادر ومنتسبي المؤسسة الامنية

منوعات

&#34;أخيراً كبر&#34;.. ظهور علامات التقدّم بالسنّ على عمرو دياب

"أخيراً كبر".. ظهور علامات التقدّم بالسنّ على عمرو دياب

فنانة خليجية تثير الجدل باستعراض ساقها و&#34;دلعها&#34; مع شاب

فنانة خليجية تثير الجدل باستعراض ساقها و"دلعها" مع شاب

شاهد: موقف مُحرج لـ&#34;لبلبة&#34; بسبب رموشها الصناعية

شاهد: موقف مُحرج لـ"لبلبة" بسبب رموشها الصناعية

كارول سماحة تدخل في مشادة مع أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو

كارول سماحة تدخل في مشادة مع أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو

دنيا سمير غانم تصدم جمهورها بنحافة لافتة في أحدث ظهور

دنيا سمير غانم تصدم جمهورها بنحافة لافتة في أحدث ظهور

نجوم الفن يدعون لنيللي كريم بعد إنقاذ حياتها

نجوم الفن يدعون لنيللي كريم بعد إنقاذ حياتها

&#34;هؤلاء الفنانون تحرّشوا بي&#34;.. اعترافات مريم فخرالدين

"هؤلاء الفنانون تحرّشوا بي".. اعترافات مريم فخرالدين

الشيف بوراك: رحلت ملاكي الغالية.. ونانسي عجرم تتقدّم المُعزّيين

الشيف بوراك: رحلت ملاكي الغالية.. ونانسي عجرم تتقدّم المُعزّيين

بعد سخريتها منها.. رد فعل مفاجئ من مي العيدان على تعليق إلهام شاهين

بعد سخريتها منها.. رد فعل مفاجئ من مي العيدان على تعليق إلهام شاهين

توقيف فنان راب تونسي بتهمة التحريض على الاغتصاب

توقيف فنان راب تونسي بتهمة التحريض على الاغتصاب

عربي

حكومة برلين تستعد لإدراج الجناح السياسي لـ(حزب الله) على قائمة التنظيمات المحظورة

حكومة برلين تستعد لإدراج الجناح السياسي لـ(حزب الله) على قائمة التنظيمات المحظورة

مقتل ثلاثة محتجين وجرح العشرات في النجف بالعراق

مقتل ثلاثة محتجين وجرح العشرات في النجف بالعراق

تأجيل استشارات تشكيل الحكومة اللبنانية

تأجيل استشارات تشكيل الحكومة اللبنانية

أول محاكمة علنية لمسؤولين ورجال أعمال بالجزائر

أول محاكمة علنية لمسؤولين ورجال أعمال بالجزائر