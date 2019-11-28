شؤون فلسطينية

المالكي يُطالب الحكومة النرويجية بالاعتراف بدولة فلسطين

المالكي يُطالب الحكومة النرويجية بالاعتراف بدولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
طالب وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، الحكومة النرويجية بالاعتراف بدولة فلسطين، رداً على القرارات الأمريكية الجائرة بحق قضيتنا الفلسطينية، والمنحازة لإسرائيل، معتبراً أن الوقت الراهن هو الأفضل لمواجهة ذلك. 

جاء ذلك، خلال لقاء وداعي لرئيس مكتب مملكة النرويج المعتمد لدى دولة فلسطين، هيلدا هيلرستاد، بمناسبة انتهاء مهامها الرسمية.

وعبّر المالكي عن تقديره للجهود التي قامت بها هيلدا هيلرستاد في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين، مشيداً بعمق العلاقة بين دولة فلسطين، ومملكة النرويج، وتقدير القيادة الفلسطينية، للدعم الذي تقدمه المملكة للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، وفي كافة المجالات.  

كما شدد المالكي على أن القيادة الفلسطينية، مستمرة في مساعيها الدبلوماسية والقانونية في التوجه للمؤسسات الدولية والحقوقية ذات الصلة؛ لمحاسبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وتحميلها مسؤولية انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، كما تطرق إلى آخر المستجدات، المتعلقة بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

من جانبها، عبرت هيلرستاد عن شكرها على حسن الضيافة، وتقديرها للتعاون والمساعدة التي قدمتها لها وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها لإنجاح مهامها، الأمر الذي ساهم بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتمنى المالكي لهيلدا هيلرستاد التوفيق والنجاح في مهامها القادمة.

حضر اللقاء برفقة الوزير، وكيل الوزارة السفيرة د. أمل جادو، ورئيس المراسم مستشار أول عبير الرمحي، وملحق دبلوماسي زينة المصري، من مكتب الوزير، ومحمد بدر، من وحدة الإعلام.

أخبار ذات صلة

العوض: المستشفى الأمريكي لم يأت بموافقة الفصائل ونحن لسنا جزءاً من التفاهمات

العوض: المستشفى الأمريكي لم يأت بموافقة الفصائل ونحن لسنا جزءاً من التفاهمات

&#34;التعليم العالي&#34; و&#34;الاتصالات&#34; تعلنان أسماء الطلبة المستفيدين من برنامج منح مجموعة الاتصالات

"التعليم العالي" و"الاتصالات" تعلنان أسماء الطلبة المستفيدين من برنامج منح مجموعة الاتصالات

الخضري: التضامن مع الفلسطينيين يجب أن يُترجم إلى تجسيد دولتنا المستقلة

الخضري: التضامن مع الفلسطينيين يجب أن يُترجم إلى تجسيد دولتنا المستقلة

(يديعوت): الجيش الإسرائيلي يسعى للتوصل لتفاهمات مع الفصائل بغزة.. وبينت يؤيدها بشرطيْن

(يديعوت): الجيش الإسرائيلي يسعى للتوصل لتفاهمات مع الفصائل بغزة.. وبينت يؤيدها بشرطيْن

إصابات بالاختناق بمواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أُمّر بالخليل

إصابات بالاختناق بمواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أُمّر بالخليل

قوات الاحتلال تحتجز وزير الثقافة وتمنعه من دخول القدس

قوات الاحتلال تحتجز وزير الثقافة وتمنعه من دخول القدس

اعتقال فلسطينييْن بزعم ضبط مسدس بحوزتهما في نابلس

اعتقال فلسطينييْن بزعم ضبط مسدس بحوزتهما في نابلس

الشعبية: المستشفى الأمريكي بالقطاع &#34;شبهة أمنية بلباس إنساني زائف&#34;

الشعبية: المستشفى الأمريكي بالقطاع "شبهة أمنية بلباس إنساني زائف"

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

&#34;التعليم العالي&#34; و&#34;الاتصالات&#34; تعلنان أسماء الطلبة المستفيدين من برنامج منح مجموعة الاتصالات

"التعليم العالي" و"الاتصالات" تعلنان أسماء الطلبة المستفيدين من برنامج منح مجموعة الاتصالات

الخضري: التضامن مع الفلسطينيين يجب أن يُترجم إلى تجسيد دولتنا المستقلة

الخضري: التضامن مع الفلسطينيين يجب أن يُترجم إلى تجسيد دولتنا المستقلة

إصابات بالاختناق بمواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أُمّر بالخليل

إصابات بالاختناق بمواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أُمّر بالخليل

اعتقال فلسطينييْن بزعم ضبط مسدس بحوزتهما في نابلس

اعتقال فلسطينييْن بزعم ضبط مسدس بحوزتهما في نابلس

العسيلي يُطالب بتطبيق قرار إعفاء السلع الفلسطينية من الرسوم والضرائب الجمركية

العسيلي يُطالب بتطبيق قرار إعفاء السلع الفلسطينية من الرسوم والضرائب الجمركية

&#34;الخارجية&#34; تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف حملات القمع والتنكيل بالعيسوية

"الخارجية" تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف حملات القمع والتنكيل بالعيسوية

شركة الكهرباء الإسرائيلية توقف برنامج قطع الكھرباء للنصف الاول من الشھر القادم

شركة الكهرباء الإسرائيلية توقف برنامج قطع الكھرباء للنصف الاول من الشھر القادم

وكيل وزارة الداخلية يخرج دورة تدريبية لكوادر ومنتسبي المؤسسة الامنية

وكيل وزارة الداخلية يخرج دورة تدريبية لكوادر ومنتسبي المؤسسة الامنية

منوعات

&#34;أخيراً كبر&#34;.. ظهور علامات التقدّم بالسنّ على عمرو دياب

"أخيراً كبر".. ظهور علامات التقدّم بالسنّ على عمرو دياب

فنانة خليجية تثير الجدل باستعراض ساقها و&#34;دلعها&#34; مع شاب

فنانة خليجية تثير الجدل باستعراض ساقها و"دلعها" مع شاب

شاهد: موقف مُحرج لـ&#34;لبلبة&#34; بسبب رموشها الصناعية

شاهد: موقف مُحرج لـ"لبلبة" بسبب رموشها الصناعية

كارول سماحة تدخل في مشادة مع أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو

كارول سماحة تدخل في مشادة مع أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو

دنيا سمير غانم تصدم جمهورها بنحافة لافتة في أحدث ظهور

دنيا سمير غانم تصدم جمهورها بنحافة لافتة في أحدث ظهور

نجوم الفن يدعون لنيللي كريم بعد إنقاذ حياتها

نجوم الفن يدعون لنيللي كريم بعد إنقاذ حياتها

&#34;هؤلاء الفنانون تحرّشوا بي&#34;.. اعترافات مريم فخرالدين

"هؤلاء الفنانون تحرّشوا بي".. اعترافات مريم فخرالدين

الشيف بوراك: رحلت ملاكي الغالية.. ونانسي عجرم تتقدّم المُعزّيين

الشيف بوراك: رحلت ملاكي الغالية.. ونانسي عجرم تتقدّم المُعزّيين

بعد سخريتها منها.. رد فعل مفاجئ من مي العيدان على تعليق إلهام شاهين

بعد سخريتها منها.. رد فعل مفاجئ من مي العيدان على تعليق إلهام شاهين

توقيف فنان راب تونسي بتهمة التحريض على الاغتصاب

توقيف فنان راب تونسي بتهمة التحريض على الاغتصاب

عربي

حكومة برلين تستعد لإدراج الجناح السياسي لـ(حزب الله) على قائمة التنظيمات المحظورة

حكومة برلين تستعد لإدراج الجناح السياسي لـ(حزب الله) على قائمة التنظيمات المحظورة

مقتل ثلاثة محتجين وجرح العشرات في النجف بالعراق

مقتل ثلاثة محتجين وجرح العشرات في النجف بالعراق

تأجيل استشارات تشكيل الحكومة اللبنانية

تأجيل استشارات تشكيل الحكومة اللبنانية

أول محاكمة علنية لمسؤولين ورجال أعمال بالجزائر

أول محاكمة علنية لمسؤولين ورجال أعمال بالجزائر