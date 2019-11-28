دولي

ليبرمان: لو قدم نتنياهو تنازلات لانضممت إلى حكومة اليمينية

ليبرمان: لو قدم نتنياهو تنازلات لانضممت إلى حكومة اليمينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، إنه إذا قدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تنازلات بشأن الدين والدولة، لكان قد انضم إلى ائتلاف يضم 63 من أعضاء الكنيست مع الأرثوذكسيين المتطرفين. 

وقال ليبرمان: "في الوقت الحالي، تتمثل العقبة في رغبة نتنياهو في ألا يودع كتلة الأرثوذكسية المتطرفة بأكملها، إنه مثل حفل زفاف كاثوليكي، لا يمكن أن يقول لهم وداعًا، هذا ما يمنع حزب إسرائيل بيتنا من الدخول في ائتلاف نتنياهو"، بحسب ما جاء على موقع القناة السابعة الإسرائيلية.  

وأشار إلى أن نتنياهو قدم كل شيء للمتدينين الأرثوذكس المتطرفين بما فيهم ليتزمان وجافني، ولا يمكننا أن ندخل في مثل هذا التحالف.

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