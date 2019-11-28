إصابات بالاختناق بمواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمّر بالخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مواطنون بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل.



وقال الناشط الإعلامي محمد عوض إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر جنوب بيت أمر، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).