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قوات أمريكية تنشر آليات قرب حقول النفط بعد سحبها من الرقة والحسكة

قوات أمريكية تنشر آليات قرب حقول النفط بعد سحبها من الرقة والحسكة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت قوات الجيش الأمريكي في سوريا، اليوم الخميس، عشرات الآليات في منطقة رميلان بالقرب من حقول النفط، بعد سحبها من مواقعها في ريف الرقة الشمالي وريف الحسكة الغربي.

وأفادت وكالة (رووداو) الكردية للأنباء بأن "قافلة عسكرية أمريكية مؤلفة من 80 جنديا ومعدات عسكرية مختلفة (دعم لوجستي، عربات، مدرعات ودبابات) وصلت مدينة رميلان، في محافظة الحسكة".

وأشارت إلى أن القوة العسكرية الأمريكية تستقر في موقع قسرك العسكري شمال مدينة تل تمر، قريبا من الطريق الدولي، حيث وصلت القافلة لموقعها في مدينة الرميلان، وسط حراسة أمنية مشددة، لتستقر هناك.

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