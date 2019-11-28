مقتل ثلاثة محتجين وجرح العشرات في النجف بالعراق

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رام الله - دنيا الوطن

نقل موقع (روسيا اليوم) عن مصدر، بأن ثلاثة محتجين، لقوا مصرعهم، اليوم الخميس، فيما أصيب العشرات، في صدامات بمدينة النجف العراقية.



وقال المصدر: "إن القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي على المحتجين في محافظة النجف، ما تسبب بمقتل ثلاثة محتجين"، مضيفا: "إن العشرات أصيبوا بجروح وبالاختناق نتيجة الصدامات التي استخدمت فيها القوات الأمنية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع"، بحسب الموقع ذاته.



ويشهد العراق منذ مطلع أكتوب الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.