قوات الاحتلال تحتجز وزير الثقافة وتمنعه من دخول القدس

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خاص دنيا الوطن

احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، الدكتور عاطف أبو سيف، وزير الثقافة الفلسطيني، عند حاجز قلنديا جنوبي مدينة رام الله، ومنعته من الوصول الى القدس.



وأفاد مراسلنا، أنه تم قوات الاحتلال احتجز أبو سيف لمدة ساعتين، وصادرت هويته الشخصية والتصريح الخاص به، ليتم بعدها الافراج عنه.