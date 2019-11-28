اعتقال فلسطينييْن بزعم ضبط مسدس بحوزتهما في نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، فلسطينيين اثنين، عند حاجز زعترة (تبوح) جنوب نابلس، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم جيش الاحتلال.



وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن الفلسطينييْن ضبط بحوزتهما مسدس، وجرى تحويلهما للتحقيق.