الشعبية: المستشفى الأمريكي بالقطاع "شبهة أمنية بلباس إنساني زائف"

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إنها ترفض وتدين وتستهجن إقامة المستشفى الميداني الأمريكي شمال قطاع غزة بالقرب من حاجز بيت حانون/إيرز الإسرائيلي.





وقال عضو المكتب السياسي للجبهة، غازي الصوراني: "إننا نرى في المستشفى الأمريكي شبهة أمنية، وأنه جاء بلباس إنساني زائف وموهوم".





وأضاف الصوراني، عبر (فيسبوك): "تؤكد الجبهة خشيتها أن يتحول هذا المشفى المزعوم لمركز متقدم للمخابرات الصهيونية الأمريكية وتجدد موقفها الثابت أنها لم ولن تكون يوماً جزءاً من أية تفاهمات مع العدو الإسرائيلي".





رام الله - دنيا الوطن