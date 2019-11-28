عربي

شاهد: احتفال بعيد ميلاد حسن نصر الله ورسالة من والده ونجله

شاهد: احتفال بعيد ميلاد حسن نصر الله ورسالة من والده ونجله
حسن نصر الله
رام الله - دنيا الوطن
أظهر مقطع فيديو جرى تداوله عبر الانترنت، احتفال والد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، عبدد الكريم، بعيد ميلاد نجله.

وحسب الفيديو، قال عبد الكريم للأمين العام: "ياخد من عمري ويعطيك، اللي عشتم بكفوني".


 


وفي السياق، نشر جواد نصر الله نجل الأمين العام للحزب، تغريدة، عبر حسابه على "تويتر"، معايدة خاصة لأبيه بمناسبة عيده الستين.

وقال جواد: "يا أبي ستون حباً صاروا ليتنا نعود الى أول الخط. لتبقى شبابا أو افديك بماء قلبي، أصبغ به شيبك الأبيض كالحناء، اني اشتاق أن أراك كما كنت. أمقت القهر إذا ألمّ بقلبك، لا يليق بك إلا الحب. كل نفس ونحن - معك نعيش برئتك - بخير".

أخبار ذات صلة

أول محاكمة علنية لمسؤولين ورجال أعمال بالجزائر

أول محاكمة علنية لمسؤولين ورجال أعمال بالجزائر

الرزاز: ميزانية 2020 تستهدف خفض البطالة وتوفير فرص عمل

الرزاز: ميزانية 2020 تستهدف خفض البطالة وتوفير فرص عمل

إضراب مفتوح لنقابة محطات الوقود في لبنان

إضراب مفتوح لنقابة محطات الوقود في لبنان

ولي العهد السعودي يصل أبوظبي

ولي العهد السعودي يصل أبوظبي

خليفة بن زايد يوجه رسالة للأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية

خليفة بن زايد يوجه رسالة للأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية

شاهد: مصر تُطلق القمر الصناعي (طيبة-1)

شاهد: مصر تُطلق القمر الصناعي (طيبة-1)

الأردن تُطالب إسرائيل رسمياً تسليمها جثمان الأسير سامي أبو دياك

الأردن تُطالب إسرائيل رسمياً تسليمها جثمان الأسير سامي أبو دياك

&#34;أنصار الله&#34; تكشف تفاصيل اغتيال الرئيس اليمني الأسبق

"أنصار الله" تكشف تفاصيل اغتيال الرئيس اليمني الأسبق

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34; تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف حملات القمع والتنكيل بالعيسوية

"الخارجية" تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف حملات القمع والتنكيل بالعيسوية

وكيل وزارة الداخلية يخرج دورة تدريبية لكوادر ومنتسبي المؤسسة الامنية

وكيل وزارة الداخلية يخرج دورة تدريبية لكوادر ومنتسبي المؤسسة الامنية

اتحاد لجان العمل الصحي يتبرع بأربع حاضنات لوزارة الصحة الفلسطينية

اتحاد لجان العمل الصحي يتبرع بأربع حاضنات لوزارة الصحة الفلسطينية

تيسير خالد يدعو الدول العربية المعنية للتوقف عن التطبيع مع دولة الإحتلال

تيسير خالد يدعو الدول العربية المعنية للتوقف عن التطبيع مع دولة الإحتلال

سفارة فلسطين لدى البيرو تنظم اسبوع السينما الفلسطينية

سفارة فلسطين لدى البيرو تنظم اسبوع السينما الفلسطينية

معلمو الكويت المرجعين من الصالة المصرية يناشدون الرئيس تسهيل سفرهم

معلمو الكويت المرجعين من الصالة المصرية يناشدون الرئيس تسهيل سفرهم

مُواطن يُوجه مناشدة عاجلة للرئيس للتكفل بتوائمه الثلاثة

مُواطن يُوجه مناشدة عاجلة للرئيس للتكفل بتوائمه الثلاثة

بحث توفير التمويل اللازم لإقامة قصر عدل يضم كافة المحاكم العاملة بفلسطين

بحث توفير التمويل اللازم لإقامة قصر عدل يضم كافة المحاكم العاملة بفلسطين

منوعات

&#34;أخيراً كبر&#34;.. ظهور علامات التقدّم بالسنّ على عمرو دياب

"أخيراً كبر".. ظهور علامات التقدّم بالسنّ على عمرو دياب

فنانة خليجية تثير الجدل باستعراض ساقها و&#34;دلعها&#34; مع شاب

فنانة خليجية تثير الجدل باستعراض ساقها و"دلعها" مع شاب

شاهد: موقف مُحرج لـ&#34;لبلبة&#34; بسبب رموشها الصناعية

شاهد: موقف مُحرج لـ"لبلبة" بسبب رموشها الصناعية

كارول سماحة تدخل في مشادة مع أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو

كارول سماحة تدخل في مشادة مع أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو

دنيا سمير غانم تصدم جمهورها بنحافة لافتة في أحدث ظهور

دنيا سمير غانم تصدم جمهورها بنحافة لافتة في أحدث ظهور

نجوم الفن يدعون لنيللي كريم بعد إنقاذ حياتها

نجوم الفن يدعون لنيللي كريم بعد إنقاذ حياتها

&#34;هؤلاء الفنانون تحرّشوا بي&#34;.. اعترافات مريم فخرالدين

"هؤلاء الفنانون تحرّشوا بي".. اعترافات مريم فخرالدين

الشيف بوراك: رحلت ملاكي الغالية.. ونانسي عجرم تتقدّم المُعزّيين

الشيف بوراك: رحلت ملاكي الغالية.. ونانسي عجرم تتقدّم المُعزّيين

بعد سخريتها منها.. رد فعل مفاجئ من مي العيدان على تعليق إلهام شاهين

بعد سخريتها منها.. رد فعل مفاجئ من مي العيدان على تعليق إلهام شاهين

توقيف فنان راب تونسي بتهمة التحريض على الاغتصاب

توقيف فنان راب تونسي بتهمة التحريض على الاغتصاب

عربي

أول محاكمة علنية لمسؤولين ورجال أعمال بالجزائر

أول محاكمة علنية لمسؤولين ورجال أعمال بالجزائر

الرزاز: ميزانية 2020 تستهدف خفض البطالة وتوفير فرص عمل

الرزاز: ميزانية 2020 تستهدف خفض البطالة وتوفير فرص عمل

إضراب مفتوح لنقابة محطات الوقود في لبنان

إضراب مفتوح لنقابة محطات الوقود في لبنان

ولي العهد السعودي يصل أبوظبي

ولي العهد السعودي يصل أبوظبي