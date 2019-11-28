شاهد: احتفال بعيد ميلاد حسن نصر الله ورسالة من والده ونجله

أظهر مقطع فيديو جرى تداوله عبر الانترنت، احتفال والد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، عبدد الكريم، بعيد ميلاد نجله.





وحسب الفيديو، قال عبد الكريم للأمين العام: "ياخد من عمري ويعطيك، اللي عشتم بكفوني".

















وقال جواد: "يا أبي ستون حباً صاروا ليتنا نعود الى أول الخط. لتبقى شبابا أو افديك بماء قلبي، أصبغ به شيبك الأبيض كالحناء، اني اشتاق أن أراك كما كنت. أمقت القهر إذا ألمّ بقلبك، لا يليق بك إلا الحب. كل نفس ونحن - معك نعيش برئتك - بخير".



وفي السياق، نشر جواد نصر الله نجل الأمين العام للحزب، تغريدة، عبر حسابه على "تويتر"، معايدة خاصة لأبيه بمناسبة عيده الستين.وقال جواد: "يا أبي ستون حباً صاروا ليتنا نعود الى أول الخط. لتبقى شبابا أو افديك بماء قلبي، أصبغ به شيبك الأبيض كالحناء، اني اشتاق أن أراك كما كنت. أمقت القهر إذا ألمّ بقلبك، لا يليق بك إلا الحب. كل نفس ونحن - معك نعيش برئتك - بخير".

رام الله - دنيا الوطن