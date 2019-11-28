العسيلي يطالب بتطبيق قرار اعفاء السلع الفلسطينية من الرسوم والضرائب الجمركية





رام الله - دنيا الوطنطالب وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس، خلال المشاركة في الاجتماع الوزاري للجنة التجارية والاقتصادية للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي " الكومسيك" تطبيق قرار القمة الاسلامية الرابعة عشرة التي عقدت في مكة المكرمة في شهر ايار الماضي والقاضي بإعفاء السلع والمنتجات الفلسطينية من الرسوم والضرائب الجمركية عند دخولها الى اسواق الدول الاسلامية بدون اي قيود نوعية او كمية.جاء ذلك خلال المشاركة في الاجتماع الوزاري الذي تختتم اعماله اليوم في مدينة اسطنبول استمرت لمدة أربعة ايّام بمشاركة دولة فلسطين ممثلة بوزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي و سفير دولة فلسطين لدى تركيا فايد مصطفى و مدير إدارة العالمين العربي والإسلامي بوزارة الاقتصاد رأفت ريان، ورانيا ابو صيبع من السفارة الفلسطينية في تركيا.ورحب العسيلي بقرار منتدى السياحة المقرر اقامته في 2020 لدعم مدينة القدس، وتسمية المنتدى " القدس وجهة خاصة" بهدف تعزيز السياحة من الدول الاسلامية الى مدينة القدس الامر الذي يساهم في دعم اقتصاد المدينة.واستعرض وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي خلال المؤتمر التطورات والظروف السياسية التي تعيشها فلسطين ، خاصة في ظل الاجراءات الامريكية المتمثلة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقلها السفارة من تل ابيب الى القديس، بالإضافة الى تصريح وزير الخارجية الامريكي باعتبار المستوطنات شرعية الامر الذي يترتب عليه عواقب وخيمة على عملية تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرا الى الاجراءات التعسفية التي تمر بها مدينة القدس والهادفة لتهويد المدينة.وناقشت اللجنة العديد من القضايا التي من شأنها ان تعزز علاقات التعاون والتبادل التجاري بين الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بما يشمل التعاون في مجالات: الزراعة والصناعة والتجارة، والسياحة، والتعاون المالي، والنقل والاتصالات والتخفيف من حدة الفقر.وبحث المجتمعون خلال الدورة السبل الكفيلة بتعزيز الامن الغذائي المستدام في البلدان الإسلامية، حيث جرى تقديم عدد كبير من التقارير الخاصة بتعزيز الامن الغذائي المستدام على المستوى المحلي والإقليمي بهدف الخروج بأفضل الممارسات لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي. وفي هذا الاطار قدمت دولة فلسطين تجربتها وخططها الهادفة الى تعزيز الامن الغذائي المستدام.